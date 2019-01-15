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сегодня, 11:25 0

В Амурской области в отношении компании «Хуа-Син» возбудили уголовное дело

В Амурской области в отношении компании «Хуа-Син» возбудили уголовное дело
Фото: Амур.инфо

По факту злостного неисполнения судебных решений о взыскании неустойки со строительной компании ООО «Хуа-Син» возбуждено уголовное дело. Расследование началось по инициативе заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева.

Как установила прокуратура, в период с апреля 2014 года по май 2018 года Благовещенский городской суд удовлетворил исковые требования девяти дольщиков. Амурчане взыскивали с компании «Хуа-Син» неустойку по договорам долевого строительства в общей сумме 1,2 миллиона рублей.

«Генеральный директор строительной компании, осуществляющей строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан, из личной заинтересованности, выразившейся в желании использовать имеющиеся денежные средства для поддержания финансово-хозяйственной деятельности руководимого общества, злостно не исполняла вступившие в законную силу судебные решения», – говорится в сообщении прокуратуры Амурской области.

В амурском управлении службы судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Сотрудники спецотдела по исполнению особо важных исполнительных документов неоднократно предупреждали директора общества об уголовной ответственности по статье «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в закон­ную силу решения суда». Тем не менее строительная компания направляла деньги на иные расходы.

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело.

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#закон #происшествия #строительство

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