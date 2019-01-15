В Благовещенске перекроют движение транспорта на двух улицах
В Благовещенске перекроют участок улицы Чехова и часть переулка Святителя Иннокентия. Водителям придется выбирать объездные пути.
В связи с проведением земляных работ на инженерных сетях между улицами Политехнической и Чайковского по улице Чехова с 16 марта до 07:00 19 марта будет перекрыто движение транспортных средств.
С 10:00 15 марта до 16 марта закрыт для проезда и переулок Святителя Иннокентия. Причина та же – проведение земляных работ на инженерных сетях между Ленина и Краснофлотской.
Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.
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