В аэропорту Бомнака реконструируют ВПП

В 2019 году в аэропорту села Бомнак Зейского района проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Эти работы выполнят в рамках большого всероссийского плана реконструкции и строительства аэродромных проектов, которые профинансируют из федерального бюджета.

На эти работы в 2019 году планируется выделить более 30 миллиардов рублей, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«В 2019 году на реконструкцию и строительство аэродромных комплексов планируется направить 30,45 миллиарда рублей бюджетных средств», – сказал Нерадько в ходе коллегии Росавиации.

Как уточняется, 10,68 миллиарда планируется направить на реализацию мероприятий в дальневосточном регионе.

Из презентации Росавиации следует, что приоритетными направлениями в 2019 году являются подготовка аэродромной инфраструктуры аэропорта Челябинска для проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Также запланировано завершение строительства нового аэропорта «Гагарин» в Саратове, комплекса ВПП-3 в аэропорту «Шереметьево», реконструкции аэродромных комплексов, в том числе ВПП в аэропортах Хабаровск и Бомнак Амурской области, реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропортов ДФО, сообщает РИА Новости.