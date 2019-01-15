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Ночью в Поздеевке пожарные спасли людей из горевшего дома

Ночью в Поздеевке пожарные спасли людей из горевшего дома
Фото: www.gzpb28.com

Ночью в селе Поздеевка Ромненского района загорелся жилой двухквартирный дом. Пожар начался в третьем часу ночи. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены два человека.

Когда огнеборцы приехали к месту происшествия, уже бушевало пламя. Горели веранда и входная дверь. Пожарные разбили окно, пробрались внутрь. Из сильно задымлённого помещения вынесли мужчину и женщину. Как сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, от медицинской помощи спасенные отказались.

После ликвидации открытого горения пожарные по лестнице забрались на чердак и пролили крышу. Время полной ликвидации пожара составило 4 минуты 15 секунд. Причина пожара и виновник устанавливаются.

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#пожары

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