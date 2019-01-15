Совкомбанк и Московский кредитный банк рассказали, почему отказались от покупки АТБ

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Совкомбанк отказался от участия в торгах по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка из-за слишком высокой нижней цены аукциона. Минимальная стоимость акций АТБ составляла 6 миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев рассказал, что решение было принято накануне аукциона после того, как Совкомбанк получил разрешения ФАС и ЦБ на участие в торгах и прошел регистрацию на аукционе.

«К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке, нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», – пояснил Дмитрий Гусев.

Московский кредитный банк также решил не принимать участие в торгах, но по другой причине. «Банк не принял участие в конкурсе в связи с пересмотром стратегии развития в регионе», – сообщила пресс-служба банка.

Как сообщало Амур.инфо, аукцион по продаже принадлежащих Центробанку акций Азиатско-Тихоокеанского банка признан несостоявшимся. Из двух допущенных к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Стартовая цена составляла примерно 9 миллиардов 857 миллионов рублей. Минимальная цена покупки – 6 миллиардов рублей.

Центробанк ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке в конце апреля 2018 года. Тогда регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию, так как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК».

Продажу АТБ ЦБ планирует в 2020 году после раскрытия банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.

Юрист Виталий Злочевский в своем блоге успокоил вкладчиков: «В жизнедеятельности банка до конца года существенных изменений не предвидится. Амурчанам беспокоиться о возможных изменениях в структуре банка и его деятельности не стоит. Суды спокойно проведут все предусмотренные законом процедуры и, вероятнее всего, большинство амурчан сможет получить основную часть денежных средств по векселям. Вопрос в правильности заявленных требований».