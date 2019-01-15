Ученые нашли новый источник бодрости вместо кофе

Короткий сон в обеденный перерыв может заменить кофе. По словам специалистов, 20 минут сна способны заменить 200 миллиграммов кофеина.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач пояснил, что дневной сон на протяжении 10-20 минут помогает организму восстановиться, а 90 минут сна дадут полное восстановление и обновление. Более полутора часов врачи спать днем не рекомендуют, так как это приедет к обратному эффекту – возникновению усталости.

6 марта ученые выяснили, что сон помогает в борьбе с раком и старением. Выяснилось, что сон поддерживает функции клеточного ядра, повышая динамику хромосом и активируя системы восстановления генетического материала в каждом отдельном нейроне. Повреждение ДНК является одним из основных процессов, которые приводят к старению и смерти клеток.

В январе стало известно, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов. Однако слишком продолжительный сон, превышающий восемь часов в сутки, также может способствовать атеросклерозу, сообщает «Лента.ру».