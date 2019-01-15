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сегодня, 10:13 1

В Благовещенске на базе ТЦ «Острова» прошла тренировка силовиков

В Благовещенске на базе ТЦ «Острова» прошла тренировка силовиков
Фото: кадр видео

Поздно вечером, 14 марта, благовещенцы заметили скопление силовиков у ТЦ «Острова». Подъезд к торговому центру был перекрыт.

«Я мимо проезжал примерно в 23:40, ближе к полуночи. Стояли со всех сторон сотрудники ДПС, никого вообще не пропускали, Вначале вдалеке было видно задымление, я подумал, что реально – пожар, дым шел, может проводка. Когда обратно ехал, я подъехал ближе, оттуда уже уезжали несколько скорых и пожарные, я предположил, что это ложная тревога», – рассказал Амур.инфо благовещенский волонтер Игорь Меметов.

Как пояснили Амур.инфо в управлении ФСБ России по Амурской области, 14 марта в рамках подготовки к учениям, которые пройдут в третьей декаде марта, проведена антитеррористическая тренировка. «Отработано взаимодействие сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба в Амурской области», – рассказали в пресс-службе управления.

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#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Не понял, а откуда взялся комментарий некоего Игоря меметова? Он что ли позвонил в АИ и рассказал об этом? Или АИ позвонило ему с вопросом "что ты делал вчера вечером"?))) Как то странно это ..

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