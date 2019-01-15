В Благовещенске на базе ТЦ «Острова» прошла тренировка силовиков

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Поздно вечером, 14 марта, благовещенцы заметили скопление силовиков у ТЦ «Острова». Подъезд к торговому центру был перекрыт.

«Я мимо проезжал примерно в 23:40, ближе к полуночи. Стояли со всех сторон сотрудники ДПС, никого вообще не пропускали, Вначале вдалеке было видно задымление, я подумал, что реально – пожар, дым шел, может проводка. Когда обратно ехал, я подъехал ближе, оттуда уже уезжали несколько скорых и пожарные, я предположил, что это ложная тревога», – рассказал Амур.инфо благовещенский волонтер Игорь Меметов.

Как пояснили Амур.инфо в управлении ФСБ России по Амурской области, 14 марта в рамках подготовки к учениям, которые пройдут в третьей декаде марта, проведена антитеррористическая тренировка. «Отработано взаимодействие сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба в Амурской области», – рассказали в пресс-службе управления.