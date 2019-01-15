В Китае мальчик ожил после того, как его сердце не билось два часа

В Китае у малыша из Цзунчана остановилось сердце после того, как он поскользнулся и упал в воду. Врачи 40 минут спасали мальчика, но это не давало результатов. Однако через 110 минут произошло чудо.

Ребенок играл у пруда и, поскользнувшись, случайно упал в воду. Когда пропажу мальчика обнаружили, прошло достаточно много времени. 53-летний Янг Ю, спасший ребёнка, рассказал, что он с родителями приехал на отдых и увидел, что на поверхности водоема плавают детские брюки. Мужчина сразу бросился в воду. Там на дне он обнаружил ребенка, лежащего лицом вниз. Мальчика доставили в больницу, и врачи, обнаружив, что мальчик не дышит, начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

Медики пытались спасти 40 минут, но у ребенка не было дыхания и сердцебиения. Медики констатировали смерть малыша, но его мама и дедушка со слезами на глазах попросили не останавливаться. Специалисты продолжили реанимацию и подключили мальчика к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Через 110 минут ребёнок задышал самостоятельно. Врачи пришли в изумление. Мальчика отправили в больницу Ибиня для обследования, ведь кислородное голодание могло негативно сказаться на работе мозга. Доктор Ван Бо признался, что такое чудесное воскрешение произошло в его практике впервые, а в истории медицины он вовсе не припомнит такого случая, сообщает Life.ru.