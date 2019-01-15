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сегодня, 09:49 34

Белогорской больнице нужны медики на 130 вакансий

Белогорской больнице нужны медики на 130 вакансий
Фото: belogorck.ru

Белогорская больница задолжала поставщикам, в учреждении не хватает медикаментов, расходных материалов. Больница нуждается во врачах всех специальностей, имеется 130 вакансий медиков. Медики также рассказали депутатам Белогорского горсовета о низких зарплатах, нагрузке на отделения и других проблемах.

О ситуации в Белогорской больнице, рассказали депутатам на внеочередном заседании Белогорского городского Совета народных депутатов. На него пришли более 30 медработников. Они рассказали о проблемах медицинского обслуживания, объемах нагрузки на отделения, о кадровом голоде, эффективности использования коечного фонда, низком размере оплаты труда врачей и младшего медперсонала, качестве оказываемой медпомощи.

«Особенно остро стоит кадровый вопрос, который больница сама решить не может. На сегодня больница нуждается во врачах всех специальностей. А среднего медицинского персонала остро не хватает даже при наличии вакантных ставок во всех отделениях, кроме женской консультации и детской поликлиники. Сейчас в больнице 130 вакансий, – рассказала заместитель главврача Евгения Бердинова. – В январе мы не смогли рассчитаться с поставщиками, напряженная обстановка с медикаментами, с расходными материалами, с другими выплатами усилилась.. Дальше будет только хуже».

«Я врач скорой медицинской помощи, – рассказал врач скорой помощи Евгений Александрович. – Работаю не на одну ставку и получаю 36 тысяч рублей. В 2018 году заработная плата составляла 50-60 тысяч. Проблема в том, что сейчас некому работать. Нет работника, нет заработной платы, еще и штрафные санкции, Мы обслуживаем 40 тысяч, практически всё население. Коллектив больницы, замученный конфликтами и переработками, устал без четкого грамотного руководства. И неважно, кто был раньше главврачом, важно то, что такого беспорядка не было. Тут вся скорая помощь, из них работают два-три человека и пенсионеры. Вскоре работать будет некому».

Также в ходе заседания выяснилось, что в отделении скорой помощи нет жизненно важных медикаментов, не хватает бензина. Сумки-укладки, купленные городом еще в 2010 году, по факту себя изжили. А из всех врачей скорой лишь четверо, кто еще не на пенсии.

Депутат Светлана Поносова признала, что ситуация очень тяжелая, но призвала медработников набраться терпения.

«Будет организовано обращение к министру. Но без вашей помощи, без понимания всех тонкостей договорных отношений с вами, чтобы ваш коллектив не разбивался на части, не обойтись, – обратилась к коллективу больницы Светлана Поносова. – Проблема будет решена с приходом нового руководителя. Но есть еще проблема – количество жалоб на нашу больницу переросло все возможные количественные критерии. И эту проблему может решить сам коллектив».

Глава Белогорска Станислав Мелюков считает, что в Белогорской больнице происходит управленческий бардак.

По итогам почти двухчасового обсуждения вопроса о ситуации в горбольнице депутаты решили подготовить обращение городского Совета в адрес областных властей с предложением рассмотреть возможность передачи полномочий по организации медицинской помощи обратно на уровень муниципалитета, сообщает администрация Белогорска.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 марта в горбольнице Белогорска снова освободилась должность главврача. Михаил Данилов проработал в этой должности всего три месяца. До него с мая по ноябрь 2018 года руководителем медучреждения был Анатолий Шеленок. Глава Белогорска Станислав Мелюков сообщал в соцсетях, что с 2012 года администрация города перестала отвечать за здравоохранение. Но уже больше года власти ведут работу по передаче здравоохранения обратно городу.

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#администрация Белогорска #Белогорск #здоровье

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    130 вакансий???!!! сейчас там самообслуживание??)))

  • vladimirna

    vladimirna
    3 часа назад

    довели здравоохранение, министру пинка под зад!!!!

    сколь уже губер будет бездействовать!

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Рабы нужны ну или крепостные!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    губер попал в слаженную команду (ОПГ) и ему не разрешают менять участников, мне кажется разрешение нужно спрашивать у КАА или КОН, вспомните ситуацию с директором музея,.......

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    кошмаррррр! 18 лет вставания с колен!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Пропущено Амур.инфо

    Депутат Дмитрий Осипов претензии своих избирателей обратил к депутату Наталье Михайловой.

    - Именно вы, Наталья Юрьевна, с 2017 года организовали травлю главврача Андрея Рудя. Он ушел, вы хвастались об этом в своей газете, и что теперь? По вашей милости теперь сменилось два главврача. Вопрос: в больнице лучше стало? Нет! Давайте так - если вы такая умная, все знаете и умеете, возглавьте больницу!

    Глава Белогорска Станислав Мелюков высказал свое мнение о причинах кадрового кризиса в Белогорской городской больнице.

    – То, что происходит в Белогорской больнице – это управленческий бардак. Мы, муниципалитет, также, как и больница, занимаемся оптимизацией и выполнением Указа президента по повышению зарплат бюджетникам, но ни в одном муниципальном учреждении города нет таких проблем, как в больнице. Не согласен с депутатом Осиповым по поводу «главврача» Михайловой [руководить - это не статьи в газете писать], но поддерживаю его в том, что ситуация в больнице зашла в тупик благодаря депутату Михайловой, которая использовала людей в своих популистских целях - собирала подписи против Андрея Рудя, обращалась во всевозможные инстанции, создав тем самым невыносимую обстановку для руководителя. При этом не отдавая себе отчета о последствиях. И теперь последствия наступили.

    Полная версия: http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/35637-situatsiyu-v-belogorskoj-bolnitse-obsudili-na-gorsovete

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Министр здравоохранения! Браво!!!!!

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Зею подняли с кредиторкой, Белогорск опустили

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    тоже из Белогорска

    Пропущено Амур.инфо

    Депутат Дмитрий Осипов претензии своих избирателей обратил к депутату Наталье Михайловой.

    - Именно вы, Наталья Юрьевна, с 2017 года организовали травлю главврача Андрея Рудя. Он ушел, вы хвастались об этом в своей газете, и что теперь? По вашей милости теперь сменилось два главврача. Вопрос: в больнице лучше стало? Нет! Давайте так - если вы такая умная, все знаете и умеете, возглавьте больницу!

    Полная версия: http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/35637-situatsiyu-v-belogorskoj-bolnitse-obsudili-na-gorsovete



    Хм...



    А разве может представитель этой, типа, оппозиционной партейки что-то возглавить?



    По крайней мере в Амурской области?



    Да и АОДКБ топят не без их активного участия.



  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    батарейка

    Зею подняли с кредиторкой, Белогорск опустили



    Увы, не подняли! Уже около 20 млн. За февраль на зарплату не хватило 2 млн., пришлось урезать закупки. На последнем совещании огласили о необходимости сокращения еще 24 человек. Оптимизация в виде сокращений не помогла и не поможет! Основная причина кредиторок - это самые низкие тарифы на медуслуги ОМС в ДФО, практически не субсидируемые из областного бюджета как это делается в других регионах. На счет "губер попал в слаженную команду (ОПГ)" - согласен полностью!

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Управленческий бардак в министерстве захоронения области. Вы проедтесь по районам- везде такая беда. Хомитова на всех не хватит.....

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    Stat

    Управленческий бардак в министерстве захоронения области. Вы проедтесь по районам- везде такая беда. Хомитова на всех не хватит.....



    "захоронения" - Браво!!!

  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    вот вам налицо управленческие таланты Единой России!

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    1 час назад

    А Субботин знает как проявил себя доктор Максимов в Зее. Отчество Юрьевич. Срочно убыл в Благовещенск лечить запой. А как же кадровый резерв?

  • Asd456

    Asd456
    1 час назад

    Это не частный вопрос, а системный. Побывал на днях в Свободненской городской больнице в хирургическом отделении. Беда та же медперсонала не хватает из отпусков вызывают медсестер чтоб уколы поставить, в палатах стены обляпаны чем не понятно бурого и желтого цвета (как будто взорвался там кто), туалет и ванная одна на 40 человек. В палатах по 8 человек. Там только ложиться помирать на выздоровление там ничто не настраивает. Сделал вывод если заболел и денег нет то всё (карачун тебе Церетели) начинай петь псалмы.

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Пропущено Амур.инфо

    Депутат Дмитрий Осипов претензии своих избирателей обратил к депутату Наталье Михайловой.

    - Именно вы, Наталья Юрьевна, с 2017 года организовали травлю главврача Андрея Рудя. Он ушел, вы хвастались об этом в своей газете, и что теперь? По вашей милости теперь сменилось два главврача. Вопрос: в больнице лучше стало? Нет! Давайте так - если вы такая умная, все знаете и умеете, возглавьте больницу!

    Глава Белогорска Станислав Мелюков высказал свое мнение о причинах кадрового кризиса в Белогорской городской больнице.

    – То, что происходит в Белогорской больнице – это управленческий бардак. Мы, муниципалитет, также, как и больница, занимаемся оптимизацией и выполнением Указа президента по повышению зарплат бюджетникам, но ни в одном муниципальном учреждении города нет таких проблем, как в больнице. Не согласен с депутатом Осиповым по поводу «главврача» Михайловой [руководить - это не статьи в газете писать], но поддерживаю его в том, что ситуация в больнице зашла в тупик благодаря депутату Михайловой, которая использовала людей в своих популистских целях - собирала подписи против Андрея Рудя, обращалась во всевозможные инстанции, создав тем самым невыносимую обстановку для руководителя. При этом не отдавая себе отчета о последствиях. И теперь последствия наступили.

    Полная версия: http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/35637-situatsiyu-v-belogorskoj-bolnitse-obsudili-na-gorsovete



    .

    т.е. Милюков с Рудем устроили адовую обстановку в больнице в отместку, а виновата Михайлова, потому как не надо было в свое время говно трогать, я правильно понял?

    Смотрю мер Беологорска, как всегда весь в склоках политических, Время то есть у него городом руководить?

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    полный развал медицины по всей области

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Врете! всё там хорошо и зарплаты и льготы.ТЕЛЕВИЗЕР показывает что правильно нас ВОва СУСАНИН ведет!

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    ЛОЛ



    т.е. Милюков с Рудем устроили адовую обстановку в больнице в отместку, а виновата Михайлова, потому как не надо было в свое время говно трогать, я правильно понял?

    Смотрю мер Беологорска, как всегда весь в склоках политических, Время то есть у него городом руководить?



    Есличо, то все медицинские учреждения находятся в ведении министерства захоронения здравоохранения области.



  • Серветт

    Серветт
    46 минут назад

    опять отмазки-и город не мой и я не мэр

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    43 минуты назад

    Ну вот Милюков так и ведет работу по передаче белогорской больнице городу. Попутно сваливая все на ЛДПР. Правильно. Не признаваться же, что по его вине жители страдают.

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    ЛОЛ

    Ну вот Милюков так и ведет работу по передаче белогорской больнице городу. Попутно сваливая все на ЛДПР. Правильно. Не признаваться же, что по его вине жители страдают.



    А при чём тут мэр, если медицинские учреждения ему не подчинены?



  • Серветт

    Серветт
    39 минут назад

    мэр должен беспокоиться о своих гражданах или нет?

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Значит и Осипов и Михайлова ни при чём))), к чему тогда популистские обвинения на горсовете, судя по данным перлам:



    тоже из Белогорска , сегодня, 10:28

    Пропущено Амур.инфо

    Депутат Дмитрий Осипов претензии своих избирателей обратил к депутату Наталье Михайловой.

    - Именно вы, Наталья Юрьевна, с 2017 года организовали травлю главврача Андрея Рудя. Он ушел, вы хвастались об этом в своей газете, и что теперь? По вашей милости теперь сменилось два главврача. Вопрос: в больнице лучше стало? Нет! Давайте так - если вы такая умная, все знаете и умеете, возглавьте больницу!

    Глава Белогорска Станислав Мелюков высказал свое мнение о причинах кадрового кризиса в Белогорской городской больнице.

    – То, что происходит в Белогорской больнице – это управленческий бардак. Мы, муниципалитет, также, как и больница, занимаемся оптимизацией и выполнением Указа президента по повышению зарплат бюджетникам, но ни в одном муниципальном учреждении города нет таких проблем, как в больнице. Не согласен с депутатом Осиповым по поводу «главврача» Михайловой [руководить - это не статьи в газете писать], но поддерживаю его в том, что ситуация в больнице зашла в тупик благодаря депутату Михайловой, которая использовала людей в своих популистских целях - собирала подписи против Андрея Рудя, обращалась во всевозможные инстанции, создав тем самым невыносимую обстановку для руководителя. При этом не отдавая себе отчета о последствиях. И теперь последствия наступили.

    Полная версия: http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/35637-situatsiyu-v-belogorskoj-bolnitse-obsudili-na-gorsovete

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    31 минута назад

    Oldlord

    ЛОЛ

    Ну вот Милюков так и ведет работу по передаче белогорской больнице городу. Попутно сваливая все на ЛДПР. Правильно. Не признаваться же, что по его вине жители страдают.



    А при чём тут мэр, если медицинские учреждения ему не подчинены?



    потому что он так работу ведет по их передачи городу. новость такая ранее была. вопрос этот мы выяснили еще тогда.

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    ЛОЛ

    Oldlord

    ЛОЛ

    Ну вот Милюков так и ведет работу по передаче белогорской больнице городу. Попутно сваливая все на ЛДПР. Правильно. Не признаваться же, что по его вине жители страдают.



    А при чём тут мэр, если медицинские учреждения ему не подчинены?



    потому что он так работу ведет по их передачи городу. новость такая ранее была. вопрос этот мы выяснили еще тогда.



    Никто ему их не передаст!





    ~~мэр должен беспокоиться о своих гражданах или нет?



    А разве он не беспокоится?



    Беспокоиться и иметь возможность что-то сделать немного разные по значению слова



  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    26 минут назад

    Oldlord

    ЛОЛ

    Oldlord

    ЛОЛ

    Ну вот Милюков так и ведет работу по передаче белогорской больнице городу. Попутно сваливая все на ЛДПР. Правильно. Не признаваться же, что по его вине жители страдают.



    А при чём тут мэр, если медицинские учреждения ему не подчинены?



    потому что он так работу ведет по их передачи городу. новость такая ранее была. вопрос этот мы выяснили еще тогда.



    Никто ему их не передаст!



    хочешь сказать, что он дурак?

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    ЛОЛ

    Oldlord

    ЛОЛ

    Oldlord

    ЛОЛ

    Ну вот Милюков так и ведет работу по передаче белогорской больнице городу. Попутно сваливая все на ЛДПР. Правильно. Не признаваться же, что по его вине жители страдают.



    А при чём тут мэр, если медицинские учреждения ему не подчинены?



    потому что он так работу ведет по их передачи городу. новость такая ранее была. вопрос этот мы выяснили еще тогда.



    Никто ему их не передаст!



    хочешь сказать, что он дурак?



    Не думаю, что он дурак.



    Если бы белогорцы хотели выбрать дурака, они бы проголосили за другого кандидата. )



  • Серветт

    Серветт
    23 минуты назад

    ну тыж не выставился Олдер

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    Серветт

    ну тыж не выставился Олдер



    А мне-то зачем?



    Я в армии накомандовался, больше не хочу! )



  • Серветт

    Серветт
    18 минут назад

    ну значит дураков больше не осталось

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    17 минут назад

    Oldlord

    ЛОЛ

    Oldlord

    ЛОЛ

    Oldlord

    ЛОЛ

    Ну вот Милюков так и ведет работу по передаче белогорской больнице городу. Попутно сваливая все на ЛДПР. Правильно. Не признаваться же, что по его вине жители страдают.



    А при чём тут мэр, если медицинские учреждения ему не подчинены?



    потому что он так работу ведет по их передачи городу. новость такая ранее была. вопрос этот мы выяснили еще тогда.



    Никто ему их не передаст!



    хочешь сказать, что он дурак?



    Не думаю, что он дурак.

    Если бы белогорцы хотели выбрать дурака, они бы проголосили за другого кандидата. )



    а кто тогда , вредитель, враг народа?

    раз он ведет, по твоим словам бесполезную работу от которой вдобавок жители страдают. военные не страдают, они в специальных больничках лечаться,отдельных.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    ЛОЛ

    а кто тогда , вредитель, враг народа?

    раз он ведет, по твоим словам бесполезную работу от которой вдобавок жители страдают



    Может озвучишь конкретные детали ведения работы?



    Рассказывать о намерениях не равно реальным делам.



    А говорить и Труш умеет. )



  • Наталья Михайлова

    Наталья Михайлова
    3 минуты назад

    http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/news/media/2019/3/15/news/

    «ВСЕЛЕНСКОЕ ЗЛО» или, Кто убил последнего единорога

    Наталья Михайлова об обвинениях о «развале» белогорской медицины

    Комментируя прошедший 14 марта городскойСоветСовет, на котором рассматривался вопрос о социально-экономической ситуации в Белогорской городской больнице, а также обвинения, выдвинутые в мой адрес, могу сказать следующее:

    Белогорское отделение ЛДПР действительно занималось сбором подписей за отставку тогда еще главного врача Белогорской больницы Андрея Рудя. Буквально за месяц с марта по апрель 2018 года мы собрали 1363 подписи белогорцев и жителей районов, которые затем были переданы в Минздрав Амурской области.

    Побудили проведению данной подписной кампании многочисленные жалобы белогорцев на некачественную медицинскую помощь, оказываемую в данном белогорском учреждении, засилии платных услуг. По собранным материалам и жалобам в 2017 году было инициировано обращение в Генеральную прокуратуру РФ через тогда еще депутата Госдумы РФ Ивана Абрамова. Прокуратура проверила медучреждение и выявила массу нарушений в работе Белогорской городской больницы и действий главврача в частности, о чем писала «Просто газета» еще в январе 2018 года

    Если вкратце, то было выявлены дефекты стен и потолков в терапевтическом, акушерском отделениях, приёмном покое, палатах, буфете. В душевой для беременных пациенток на потолке был грибок. На протяжении нескольких лет в больнице не проводился косметический ремонт.

    В 2017 году в страховую компанию поступило 48 обращений от пациентов, пожаловавшихся на требование денег за лабораторные и инструментальные исследования, которые должны быть бесплатными.

    Проверка выяснила, что на город с населением почти в 68 тысяч человек на прием к неврологу и офтальмологу выделялось всего 2 талона.

    Прокуратура также выяснила, что Белогорская больница заключила договоры с ООО «Здоровье» на оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по многим специальностям. При этом учредителем частной фирмы являлась супруга главного врача. Однако, несмотря на наличие конфликта интересов, со стороны главного врача А.А. Рудь меры по урегулированию данного вопроса своевременно не приняты.

    В июне прошлого года в открытый доступ попал Акт проверки ФОМСом Белогорской больницы, в котором указано на неэффективное и нецелевое использование средств медучреждением, выделение миллионов на премии аппарата управления.

    Можно ли освещение этих нарушений, а затем сбор подписей называть «травлей»? Не думаю.

    Кроме того, проблемы в Белогорской больнице образовались не за 10 месяцев 2018 года, а гораздо раньше. Как сказала зам.по экономике белогорской больницы, выступая на Совете, все началось еще в 2017 году, когда вышел указ Президента. Ситуация обострилась в 2019 году и не только в Белогорской больнице, в Благовещенске, в других городах врачи также жалуются на снижение зарплаты.

    Надо признать, что модернизация, оптимизация и другие меры в отношении медицины, которые придумывают и воплощают в жизнь представители «партии власти» дали абсолютно противоположный эффект в разрезе всей страны. С начала этого года учреждения перестали субсидировать из бюджета за не выполнение требований по качеству предоставления медицинских услуг, за этим последовало снижение зарплаты.

    Не только сейчас есть задолженность учреждения в 22 миллиона. И при Руде она была. Причем, немаленькая. В 2018 год учреждение вошло с кредиторской задолженностью в 55 миллионов рублей. Руководил тогда больницей Рудь — и при нем была и нехватка врачей, были и сокращения персонала и невыполнение планов по диспансеризации. Подтвердили это и медики, присутствовавшие на Совете.

    Все это он оставил в «наследство» своим последователям на этом месте. Другое дело – что есть вопрос к Министерству здравоохранения о подборе на это место новых главврачей. Кстати, Анатолий Шеленок, заметно повысил показатели больницы по «неотложной помощи», за что учреждение получило дополнительное финансирование из ФОМСа. Но сейчас больница вновь осталась без главврача. И здесь Министру здравоохранения нужно поставить грамотного кандидата. Очевидно, что нужен человек с хорошими менеджерскими способностями. Возможно, стоит поискать его среди наших врачей.

    Теперь, что касается предложения депутата от «Единой России» Евгения Осипова по поводу моего трудоустройства на место главврача.

    Мы все прекрасно понимаем, что рассмотрение и назначение кандидатуры главврача находится не введении горсовета или мэра города Белогорска, так как это учреждение областное. Такое предложение, как минимум, говорит о популистских заявлениях самого Дмитрия Осипова либо о его некомпетентности в данном вопросе. Кстати, я не думаю, что я бы не справилась, просто цели такой перед собой не ставила.

    Кстати, этот же депутат предлагал, если вы помните, моего коллегу от ЛДПР Сергея Труша пристроить на работу. Представителей ЛДПР звали занять место руководителя ФОКа.

    В общем, полагаю, это не более чем политический хайп. Ну и он не нов. Я уж не знаю, каких обвинений в мой адрес и в адрес моих коллег от градоначальника не звучало, только что, кровь младенцев еще не пили. Я по его представлениям, наверно, вообще вселенское зло, убившее последнего единорога.

    Ну а на заседании горсовета, отвечая на это предложение депутата Осипова, я посоветовала ему открыть свое агентство по трудоустройству, раз у него есть такая потребность.

    P.S. К вооруженному конфликту в Сирии отношения не имею…

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