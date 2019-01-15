Белогорской больнице нужны медики на 130 вакансий

Белогорская больница задолжала поставщикам, в учреждении не хватает медикаментов, расходных материалов. Больница нуждается во врачах всех специальностей, имеется 130 вакансий медиков. Медики также рассказали депутатам Белогорского горсовета о низких зарплатах, нагрузке на отделения и других проблемах.

О ситуации в Белогорской больнице, рассказали депутатам на внеочередном заседании Белогорского городского Совета народных депутатов. На него пришли более 30 медработников. Они рассказали о проблемах медицинского обслуживания, объемах нагрузки на отделения, о кадровом голоде, эффективности использования коечного фонда, низком размере оплаты труда врачей и младшего медперсонала, качестве оказываемой медпомощи.

«Особенно остро стоит кадровый вопрос, который больница сама решить не может. На сегодня больница нуждается во врачах всех специальностей. А среднего медицинского персонала остро не хватает даже при наличии вакантных ставок во всех отделениях, кроме женской консультации и детской поликлиники. Сейчас в больнице 130 вакансий, – рассказала заместитель главврача Евгения Бердинова. – В январе мы не смогли рассчитаться с поставщиками, напряженная обстановка с медикаментами, с расходными материалами, с другими выплатами усилилась.. Дальше будет только хуже».

«Я врач скорой медицинской помощи, – рассказал врач скорой помощи Евгений Александрович. – Работаю не на одну ставку и получаю 36 тысяч рублей. В 2018 году заработная плата составляла 50-60 тысяч. Проблема в том, что сейчас некому работать. Нет работника, нет заработной платы, еще и штрафные санкции, Мы обслуживаем 40 тысяч, практически всё население. Коллектив больницы, замученный конфликтами и переработками, устал без четкого грамотного руководства. И неважно, кто был раньше главврачом, важно то, что такого беспорядка не было. Тут вся скорая помощь, из них работают два-три человека и пенсионеры. Вскоре работать будет некому».

Также в ходе заседания выяснилось, что в отделении скорой помощи нет жизненно важных медикаментов, не хватает бензина. Сумки-укладки, купленные городом еще в 2010 году, по факту себя изжили. А из всех врачей скорой лишь четверо, кто еще не на пенсии.

Депутат Светлана Поносова признала, что ситуация очень тяжелая, но призвала медработников набраться терпения.

«Будет организовано обращение к министру. Но без вашей помощи, без понимания всех тонкостей договорных отношений с вами, чтобы ваш коллектив не разбивался на части, не обойтись, – обратилась к коллективу больницы Светлана Поносова. – Проблема будет решена с приходом нового руководителя. Но есть еще проблема – количество жалоб на нашу больницу переросло все возможные количественные критерии. И эту проблему может решить сам коллектив».

Глава Белогорска Станислав Мелюков считает, что в Белогорской больнице происходит управленческий бардак.

По итогам почти двухчасового обсуждения вопроса о ситуации в горбольнице депутаты решили подготовить обращение городского Совета в адрес областных властей с предложением рассмотреть возможность передачи полномочий по организации медицинской помощи обратно на уровень муниципалитета, сообщает администрация Белогорска.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 марта в горбольнице Белогорска снова освободилась должность главврача. Михаил Данилов проработал в этой должности всего три месяца. До него с мая по ноябрь 2018 года руководителем медучреждения был Анатолий Шеленок. Глава Белогорска Станислав Мелюков сообщал в соцсетях, что с 2012 года администрация города перестала отвечать за здравоохранение. Но уже больше года власти ведут работу по передаче здравоохранения обратно городу.