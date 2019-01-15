В амурском медколледже молодежь научили оказывать первую помощь

Как спасать жизнь, рассказывали и показывали в амурском медицинском колледже. Мастер-классы провели специалисты учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также преподаватели и студенты-медики.

Обучение организовали в рамках всероссийского проекта МЧС и министерства здравоохранения, который называется «Научись спасать жизнь». Суть проекта в том, чтобы научить людей без специального образования оказывать первую помощь.

Научиться спасать жизни пришли воспитанники кадетского корпуса, студенты Благовещенского государственного педагогического университета и педагогического колледжа.

«Это очень помогает в жизни. Первая помощь – это самое важное, что нужно уметь студенту-медику и всем другим, конечно», – считает студентка Амурского медицинского колледжа Кира Климова. Однажды девушке уже приходилось помогать пострадавшему – наложить жгут, чтобы остановить кровотечение.

«Человек может столкнуться с различными ситуациями, когда другому человеку может понадобиться реальная помощь. И мы призываем научиться спасать жизнь, чтобы можно было помочь, может быть, элементарными какими-то действиями, но это приведет к хорошим результатам», – уверен преподаватель Амурского медицинского колледжа Владимир Аверьянов.