Амурские производители сои вынуждены объединяться

Ряд амурских сельскохозяйственных предприятий, которые выращивают сою, находятся на грани разорения. К банкротству привели низкие закупочные цены на сою и неблагоприятные погодные условия 2018 года, а также повышение цен на горючее. Хозяйствам, попавшим в сложную экономическую ситуацию, приходится объединяться с наиболее мощными предприятиями.

«На данный момент нас подпирают долги, и, естественно, нам приходится продать эту сою, чтобы рассчитаться с долгами прошлого года», – говорит директор СПК «Искра» Иван Гунин.

Работники сельхозкооператива до последнего надеялись на лучшее. Но хозяйство так и осталось убыточным. Больше 100 миллионов рублей составляет долг по кредиту. Теперь сою, которую успели даже проверить на всхожесть, придется продать. В хозяйстве говорят – они на грани банкротства. В прошлом году львиную долю посевов – почти 5 500 гектара сои и зерновых – побил град и залили дожди.

«Помимо того, что это стихийное бедствие оказало такое влияние на наше экономическое положение, оно усугублялось из года в год, потому что ежегодно росли затраты на ГСМ, стоимость увеличивалась по запчастям, по технике, гербициды. А цена на сою не росла. Сейчас она самая низкая – 22 рубля. Тогда как затраты увеличились многократно. Очень больно. Это трагедия не только моя личная – я здесь отработал 35 лет, – а трагедия для коллектива, который оказался в таком положении», – признается директор «Искры» Иван Гунин.

От погодных условий в прошлом году аграрии насчитали убытков на 60 миллионов. 18 из них компенсировало министерство сельского хозяйства. Серьезные финансовые проблемы затронули большинство амурских сельхозпредприятий, выращивающих сою. Однако говорить о грядущем банкротстве согласны немногие.

«Сложности есть, но все преодолимо. Закрываться пока не планируем. Это мое предприятие, мое детище, в 2004 году я все создал. Мелкие предприятия вряд ли выживут. Но мы-то не из мелких – у нас 14 000 гектаров. Но мы видим, что идет такая тенденция, поэтому лучше объединиться сейчас», – высказался глава ООО «Том» Фома Смокин.

В областном минсельхозе информацию о массовом банкротстве предприятий опровергли. И заверили, что хозяйства активно готовятся к посевной. Ориентировочно, она стартует в первых числах апреля. Всего в Приамурье в текущем году планируют засеять 1 200 000 гектаров.

«Мы провели во всех районах выездные совещания о готовности к весенне-полевым работам. В целом все хозяйства настроены по-боевому, план посевных площадей на уровне прошлого года, по зерновым увеличение почти на 30 000, по сое уменьшение тысяч на 30 000 в виду того, что используем севообороты, увеличивая зерновые, сокращая посевы сои», – объясняет начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Александр Седых.

Между тем, чтобы спасти свое хозяйство, Иван Гунин пытался перекредитоваться, но ему отказали. Попытка найти инвестора тоже не увенчалась успехом. Единственным выходом из положения стало объединение с другим хозяйством. «Я считаю, что в этом случае и люди не пострадают, и земля будет работать. Естественно, очень печально, обидно – хозяйство утрачивает самостоятельность», – резюмирует Иван Гунин.

Теперь сотрудники тамбовского хозяйства будут просто наемными рабочими. По информации агрария, многие знакомые предприниматели, занимающиеся соей, пошли по тому же пути, что и он.

По информации областного минсельхоза, количество сельхозпредприятий в Приамурье за три последних года серьезно не изменилось. В настоящее время в Амурской области их более 600.