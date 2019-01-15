Путин дал свои деньги на икону для Главного храма армии: обзор прессы

Во главе рейтинга самых богатых россиян по версии Forbes стоит Леонид Михельсон; в исследовании природы старения Россия попала в группу стран Африки; 91-летний дед вместо йогурта съел краску. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» я бы обратил ваше внимание на статью, посвященную журналу «Звезда», и о том, какую страшную роль в его творческой биографии сыграл Андрей Жданов (помнится, мы в университете изучали хрестоматийное убийственное постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград»), но это – на ценителя истории.

А если о простом, о житейском, то прочтите заметку о том, кто по версии журнала Forbes возглавил список самых богатых россиян. Это Леонид Михельсон с состоянием в 24 миллиарда долларов. А притча во языцех Роман Абрамович – только на 10-м месте, у него всего 12 с небольшим млрд. Про него уже и анекдотов не слагают.

Очень интересно

Из «Комсомольской правды» вы узнаете, что президент Путин пожертвовал деньги на икону для Главного храма армии. «Главный» пишется с большой буквы – так в газете, не думайте, что я ошибся. Наверное, тем самым подразумевается, что будут еще и неглавные. А и пусть будут. Оружие у нас теперь такое, что даже американцы признают его сверхэффективность, можно передохнуть и настроить храмов.

Так я об иконе. Владимир Путин перечислил на ее изготовление личные средства. А сколько – не указывается. Но на икону, как сказал президентский пресс-секретарь, хватит. Как пояснил Дмитрий Песков, «это личный вклад президента в создание главного храма Вооруженных сил России. (...) Президент лично присутствовал на церемонии закладки камня этого храма и не может, конечно, оставаться равнодушным к этой иконе и строительству».

Вам статья

Корреспондент «Амурской правды» Ирина Ворошилова подготовила к печати воспоминания участников военного конфликта на острове Даманский. Думаю, этот материал будет правильно считать главной публикацией номера. Хотя, возможно, кто-то сочтет главным материал о 700 предложениях по развитию ДФО, выдвинутых амурчанами. Среди них – и строительство спортивных сооружений, и введение льготных ипотечных кредитов, и капитальный ремонт ФАПов, и развитие образования, и транспортная доступность, и… В общем, всё то, чем должны заниматься власти страны и области и о чем они, оказывается, и не знали, пока по предложению президента Путина не опросили большое число дальневосточников.

Кстати, жаль не пишут, не было ль среди предложений отдать японцам вместе с Курильскими островами заодно и весь Дальний Восток. Так что главный материал всё-таки – о Даманском.

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В «Известиях» рассказывается об исследовании природы старения. При этом ученые сравнили скорость этого процесса не по формальной продолжительности жизни в разных уголках мира, а по возрастным болезням, среди которых сердечно-сосудистые и пресловутые Альцгеймер и Паркинсон. По итогам сравнения Россия попала в группу стран Африки, жители которых быстрее всего превращаются в стариков. Японцы и швейцарцы начинают ощущать себя стариками (а «эталонный» возраст – 65 лет) примерно в 76 лет, жители Афганистана – в 50 лет. А в Папуа-Новой Гвинее 65-летними себя считают уже 45-летние жители. Мы, россияне, ощущаем себя стариками к 59 годам.

На посошок

Ну и уж коль скоро мы заговорили о старении и полноценности жизни в пожилом возрасте, перескажу заметку из «Мира новостей», в которой говорится об американском 91-летнем дедушке, который любит полакомиться йогуртом. Хлебом не корми, дай насладиться этим нежным продуктом. Но на днях его внучка обнаружила, что дедуська вместо йогурта съел полбаночки краски, которую случайно оставили на кухонном столе. Разницу во вкусе дед не заметил. Да и в запахе тоже. Вот и разберись – то ли винить старость, притупившую все дедовы рецепторы, то ли хвалить производителей краски.