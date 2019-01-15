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15марта
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Ясно без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 15 марта

Ясно без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 15 марта
Фото: Амур.инфо

15 марта в Амурской области ясно, без осадков. Северо-западный ветер с переходом на юго-западный дует со скоростью 3-8 метров в секунду. Местами по востоку возможен слабый снег.

Температура воздуха составит минус 1...плюс 4, на севере – от плюс 3 до минус 8.

В Благовещенске ясно, без осадков. Дует западный юго-западный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут плюс 2...4, сообщает Амурский гидрометцентр.

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