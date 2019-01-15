Раки склонны к экспериментам, Весы обогатят внутренний мир – гороскоп на 15 марта

Восход Солнца: 06:44

Заход Солнца: 18:33

Солнце в Рыбах.

Овен. Вот и пришла пятница. Овнам сегодня не стоит забывать про родных. Друзья, конечно, помогут в трудную минуту, но родные все же важнее.

Телец. Сегодня звезды встали для Тельцов так, что они будут чувствовать недостаток энергии. Постарайтесь не переутомляться.

Близнецы. Не стоит забывать о здоровье. Работа, конечно, прокормит Вас, но если Вы не сходите к врачу или не купите абонемент в спортивный зал, сил работать не останется совсем.

Рак. У Раков сегодня день экспериментов. И не важно, измените вы внешность или место работы. Главное, что это в любом случае будет к лучшему.

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Лев. Эту пятницу стоит начать с составления подробного плана на день. Если Вы этого не сделаете, велика вероятность что-то забыть.

Дева. Обидчивость для Вас характерна в конце недели. Постарайтесь не конфликтовать с коллегами, это может нанести Вам урон.

Весы. Сегодняшний вечер подарит Вам возможность обогатить свой внутренний мир. Поход в театр или на выставку станет отличным завершением рабочей недели.

Скорпион. Сегодня Скорпионы будут искать экстрим везде, где только это возможно. Самое время выплеснуть адреналин.

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Стрелец. Ваше настроение сегодня будет изменяться, как маятник. Старайтесь не срываться на близких и коллегах по работе. Вечер стоит провести в спокойном состоянии за кружечкой кофе или чего покрепче.

Козерог. Козерогов сегодня будет тянуть спустить все накопленные деньги. Бытовая техника, вещи, обувь – вы будете готовы потратить немаленькую сумму на это. Помните, что впереди еще ровно половина месяца.

Водолей. В пятницу стоит устроить себе разгрузочный день. Не переедайте, больше отдыхайте и займитесь спортом.

Рыбы. Сосредоточьтесь на важных делах и отчетах. Если в ближайшее время не планируете отправиться в отпуск, запаситесь терпением и успокоительными.

Астролог: Вальдемар Небоходцев