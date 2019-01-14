На улицах Благовещенска заметили автомобиль «из прошлого»

На улицах Благовещенска горожане заметили необычный автомобиль, словно прибывший из прошлого. Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец машины Игорь, это самая первая модель «Москвича», М-400, выпущенная в 1947 году.

«Десять лет назад отец купил два таких автомобиля. Они простояли десять лет, получается. В прошлом году мы начали реставрировать своими силами. И до такого состояния довели один из них», – поведал Игорь.

Он отметил, что машина без номеров, но с документами у нее все в порядке. Таких автомобилей, по словам Игоря, в Амурской области только два – те, которые приобрел его отец.

Амурчанин сказал, что данная модель идентична машинам Opel Kadett К38.

Машина Игоря потребляет 80-й бензин. «По городу ездил, люди удивляются, все подходят, фотографируются, спрашивают», – отмечает амурчанин.