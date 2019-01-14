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На улицах Благовещенска заметили автомобиль «из прошлого»

На улицах Благовещенска заметили автомобиль «из прошлого»

На улицах Благовещенска горожане заметили необычный автомобиль, словно прибывший из прошлого. Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец машины Игорь, это самая первая модель «Москвича», М-400, выпущенная в 1947 году.

«Десять лет назад отец купил два таких автомобиля. Они простояли десять лет, получается. В прошлом году мы начали реставрировать своими силами. И до такого состояния довели один из них», – поведал Игорь.

Он отметил, что машина без номеров, но с документами у нее все в порядке. Таких автомобилей, по словам Игоря, в Амурской области только два – те, которые приобрел его отец.

Амурчанин сказал, что данная модель идентична машинам Opel Kadett К38.

Машина Игоря потребляет 80-й бензин. «По городу ездил, люди удивляются, все подходят, фотографируются, спрашивают», – отмечает амурчанин.

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#транспорт

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