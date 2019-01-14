Волк, напавший на людей в амурском селе, оказался бешеным

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У волка, который напал на людей в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района Амурской области, диагностировано бешенство. Положительную реакцию на заболевание после исследований выявили специалисты ветлаборатории региона.

В ближайшее время в селе будет введен карантин по бешенству, сообщает управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области в Инстаграме.

Собаки, пострадавшие при встрече с хищником, изолированы и помещены под наблюдение. На карантине животные будут находиться в течение десяти дней.

Нападение зверя в селе Нижняя Ильиновка произошло в ночь с 12 на 13 марта. Пострадавших людей привили от бешенства, их состояние удовлетворительное. Этот случай стал уникальным для Амурской области: раньше инцидентов, связанных с нападением волков на людей, в Приамурье не регистрировалось.