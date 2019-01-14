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сегодня, 20:08 3

Волк, напавший на людей в амурском селе, оказался бешеным

Волк, напавший на людей в амурском селе, оказался бешеным
Фото: кадр видео

У волка, который напал на людей в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района Амурской области, диагностировано бешенство. Положительную реакцию на заболевание после исследований выявили специалисты ветлаборатории региона.

В ближайшее время в селе будет введен карантин по бешенству, сообщает управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области в Инстаграме.

Собаки, пострадавшие при встрече с хищником, изолированы и помещены под наблюдение. На карантине животные будут находиться в течение десяти дней.

Нападение зверя в селе Нижняя Ильиновка произошло в ночь с 12 на 13 марта. Пострадавших людей привили от бешенства, их состояние удовлетворительное. Этот случай стал уникальным для Амурской области: раньше инцидентов, связанных с нападением волков на людей, в Приамурье не регистрировалось.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    37 минут назад

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    29 минут назад

    говорю ужастик.

    в том районе надо всему населению прививки сделать

  • Di

    Di
    26 минут назад

    Плохо... Надеюсь у сторожа всё обойдётся...

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