В Благовещенске проводят экскурсии в театре кукол

Как театральный художник придумывает своего героя, где делают декорации для спектаклей и что делать, если у актера-кукловода свело руку во время спектакля? Об этом и многом другом рассказывают в Благовещенске на экскурсиях в местном театре кукол.

Более полувека назад в этом здании, где размещались областная филармония, кинотеатр, будущему театру кукол дали всего один маленький лекционный зал и три кабинета. Театральную историю рассказывает режиссер Людмила Шульга. Она встречает гостей в необычное для театра кукол время – вечером. Такие экскурсии здесь очень популярны. В театр едут даже из соседних регионов. Потому что театр – это всегда тайна, к которой хотят прикоснуться не только дети, но и взрослые.

«Хочется, чтобы люди понимали, из каких частей состоит спектакль, из чего складываются театральные профессии. Ведь они настолько необычные: больше нигде нет художника-конструктора, художника-бутафора», – говорит и.о. директора Амурского театра кукол Лидия Потемкина.

Такие экскурсии позволяют узнать, как живет театр, когда артисты не на сцене. В репертуаре десятки спектаклей, это огромное количество декораций и кукол. И здесь гости могут увидеть, где их изготавливают, где работают швеи и бутафоры и как художник придумывает героев спектаклей.

На вечерние экскурсии приглашают в основном взрослых людей. Во-первых, потому что, если им понравится, они обязательно приведут сюда детей. А во-вторых, и это, пожалуй, важнее: чтобы они вновь почувствовали себя детьми.

О том, какие бывают куклы, рассказ продолжают уже артисты. И тут начинается самое интересное: гости пробуют себя в роли артистов-кукловодов.

Заслуженные артистки Ольга Долгая и Лариса Шаймуллина щедро делятся секретами мастерства, рассказывают об устройстве куклы, о кукольных типажах, о том, что иногда происходит за ширмой и что обычному зрителю знать совсем необязательно.

«Мы взаимозаменяемы в театре кукол, и случилось такое несчастье – свело руку: другой артист перехватывает куклу, продолжает работать, кто-то тебе помогает – разминает руку, ты продолжаешь озвучивать куклу. Вот такие ситуации у нас бывают», – говорит Ольга Долгая.

Дальше взрослые уступают место детям, и они с удовольствием становятся участниками различных спектаклей.

После такого необычного представления гостям еще предстоит фотосессия в театральных костюмах. Опыт показывает, что, несмотря на вечернее время, они не спешат уходить из театра. А когда все же уходят, твердо знают, что обязательно вернутся сюда.