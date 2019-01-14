Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка не удался

Аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся. Из двух допущенных к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России организовал открытый аукцион в электронной форме в соответствии с законом о банкротстве на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Более 99 % акций банка остаются в собственности Банка России. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на УК ФКБС, пишет «Интерфакс».

С учетом сохранения участия ЦБ в уставном капитале АТБ в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса банка.

Продажу АТБ ЦБ планирует в 2020 году после раскрытия банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.

Ранее сообщалось, что к участию в аукционе на покупку 99,9 % акций Азиатско-Тихоокеанского банка допущены две кредитные организации: Совкомбанк и Московский кредитный банк. Прием заявок на участие в этом аукционе завершился 4 марта 2019 года.

ЦБ РФ в декабре объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99 % акций АТБ. Стартовая цена продажи – 9,857 миллиарда рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион планировался в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 миллиарда рублей. Минимальная цена продажи – 6 миллиардов рублей (размер уставного капитала банка).

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайства МКБ и Совкомбанка на покупку 99,9 % голосующих акций АТБ. Ходатайств от других претендентов на покупку АТБ в ФАС не было.

ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации АТБ на УК ФКБС, мораторий на выполнение требований кредиторов не ввел.

Основными бенефициарами банка ранее являлись Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17 % через ООО «ППФИН Регион»), фонду East Capital принадлежало 17,91 %, Международной финансовой корпорации (IFC) – 6,71 %.

«Таким образом, в жизнедеятельности банка до конца года существенных изменений не предвидится. Амурчанам беспокоиться о возможных изменениях в структуре банка и его деятельности не стоит. Суды спокойно проведут все предусмотренные законом процедуры и, вероятнее всего, большинство амурчан сможет получить основную часть денежных средств по векселям. Вопрос в правильности заявленных требований», – прокомментировал юрист Виталий Злочевский в блоге на Амур.инфо.