На нефтебазе Амурского ГПЗ прошли масштабные пожарно-тактические учения (фото)

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13 марта в Свободном на территории склада дизельного топлива временного вахтового поселка строителей АГПЗ впервые прошли масштабные пожарно-тактические учения. Участие в них приняли сотрудники амурского управления МЧС, специалисты частной пожарной охраны, огнеборцы Свободного, Белогорска и Циолковского.

Пожарные отрабатывали совместные действия при тушении возгорания условного разлива нефтепродуктов, при организации защиты двух резервуаров c топливом объемом 400 кубометров каждый.

Согласно легенде, чрезвычайная ситуация была вызвана повреждением трубопровода подачи топлива при проведении ремонтных работ, с растеканием дизельного топлива, с последующим возгоранием на площади около 200 квадратных метров.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, информацию о происшествии дежурный оператор сообщил в пожарную охрану и руководству нефтебазы. По сигналу тревоги сотрудники покинули территорию объекта. Оперативно на место ЧС прибыли пожарные подразделения, был развернут оперативный штаб пожаротушения.

Отмечается, что участники учений грамотно выполнили все предусмотренные действия: оперативное поступление сигнала от дежурного, своевременное прибытие подразделений пожарной охраны, организация штаба пожаротушения. По прибытии расчетов было незамедлительно проведено охлаждение близлежащих резервуаров, очаг условного возгорания покрыт слоем пены. На площадке условного ЧС работали автоцистерны с пенообразователями «Пурга-5». В условиях, максимально приближенных к реальным, пожарные протестировали специальные костюмы, автолестницу длиной 30 метров, провели мероприятия по оказанию медпомощи и эвакуации условно пострадавшего сотрудника базы, ликвидировали выброс горючей жидкости.

Пожарно-тактические учения длились порядка двух часов, к ним были привлечены 13 единиц специальной техники и 30 человек личного состава подразделений, также задействованы медицинские службы.

«Совместные учения на объектах Амурского ГПЗ мы планировали давно. Нефтебаза для проведения такого масштабного мероприятия была выбрана неслучайно. На данном этапе строительства завода это один из потенциально наиболее опасных объектов, – отметил Константин Рыбалко, врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области (по ГПС). – Подобные мероприятия позволяют сотрудникам противопожарной службы повышать качество тушения пожаров, оперативность проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах хранения и переработки нефтепродуктов. В ходе учений важно было в первую очередь наладить взаимодействие между различными пожарными подразделениями, ведь сюда были привлечены силы и средства разных муниципалитетов: спецуправления из Циолковского, пожарные Белогорска и Свободного, сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области».