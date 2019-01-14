Спасатели Белогорска вызволяли пассажиров поезда

Спасатели Белогнорска на учениях отработали действия, предпринимаемые в чрезвычайной ситуации. Они тренировались ликвидировать последствия аварии на железной дороге и спасать пассажиров поезда.

По легенде, на окраине Белогорска с рельсов сошли два пассажирских вагона. Есть пострадавшие внутри и снаружи. В такой ситуации спасателям в первую очередь нужно самим сохранить спокойствие, оценить ситуацию и только потом приступать к делу.

Как отмечает начальник поисково-спасательной группы Белогорска Алексей Кононенко, задействуется практически весь личный состав. Один из спасателей, Дмитрий Никулин, в отряде около 4 лет. За это время мужчине приходилось тушить лесные и степные пожары, но, если ЧП случится на железной дороге, он уверен, что с задачей справится.

«Любая чрезвычайная ситуация сопровождается шоком человека. Нужно вывести его из этого состояния, стать его приятелем. Человека расположить, чтобы он делал то, что ты ему говоришь», – рассказывает Дмитрий Никулин.

Пассажирам, которые в момент аварии оказались внутри вагона, спасатели советуют преодолеть панику и страх. По возможности – открыть окна и лечь на пол, чтобы не задохнуться угарным газом.

На деле подобных ЧП в Белогорске не было, но такие учения спасатели проводят ежегодно, ведь в городе находится важнейший в Амурской области железнодорожный узел, где не утихает движение поездов.