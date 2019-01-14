22-летний амурчанин пойдет под суд за убийство двух человек
14 марта зампрокурора Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города Зея. По версии следствия, амурчанин совершил убийство двух человек, пустив в ход нож и биту.
Это произошло в ночь с 15 на 16 апреля 2018 года. Мужчина находился в квартире знакомого, был нетрезв. После незначительного конфликта с хозяином жилища и его знакомой молодой человек нанес им не менее 46 ударов ножом. Также амурчанин ударил их по голове деревянной битой. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия.
Преступление квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
В ходе следствия молодой человек полностью признал вину, раскаялся.
Как сообщает прокуратура Амурской области, уголовное дело в отношении жителя Зеи направлено в суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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