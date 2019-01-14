Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:05 1

22-летний амурчанин пойдет под суд за убийство двух человек

22-летний амурчанин пойдет под суд за убийство двух человек
Фото: ru.depositphotos.com

14 марта зампрокурора Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города Зея. По версии следствия, амурчанин совершил убийство двух человек, пустив в ход нож и биту.

Это произошло в ночь с 15 на 16 апреля 2018 года. Мужчина находился в квартире знакомого, был нетрезв. После незначительного конфликта с хозяином жилища и его знакомой молодой человек нанес им не менее 46 ударов ножом. Также амурчанин ударил их по голове деревянной битой. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

Преступление квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ходе следствия молодой человек полностью признал вину, раскаялся.

Как сообщает прокуратура Амурской области, уголовное дело в отношении жителя Зеи направлено в суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Просмотров всего: 803

#Зея #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Обвиняемый в убийстве зейской семьи не смог объяснить, почему учинил расправу
Происшествия 2

За совершение серии краж житель Зеи лишился свободы
Происшествия 12

Появились подробности убийства двух человек в Зее
Происшествия 5

В Зее мужчина убил двоих человек и ранил одного
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Плевать

    Плевать
    1 час назад

    Только труд из обезьяны способен сделать человека, а не только отсидка. На каторжные работы подобный биомусор отправлять, либо на опыты медицинские. 46 ударов...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь