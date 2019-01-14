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сегодня, 17:40 3

Крабоед Цеповяз переведен из хабаровского СИЗО в колонию

Крабоед Цеповяз переведен из хабаровского СИЗО в колонию
Фото: РИА Новости

Вячеслава Цеповяза отправили в колонию из следственного изолятора Хабаровска. Об этом агентству «Интерфакс – Дальний Восток» сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

«Цеповяз отправлен из СИЗО в колонию 8 марта», – сказала Макарчук.

Она уточнила, что в следственном изоляторе представители комиссии просмотрели его личную карточку. «Он содержался абсолютно на равных условиях со всеми. Никаких излишеств ни в быту, ни в пище у него не было», – подчеркнула собеседник агентства.

В каком регионе расположена колония, где теперь находится Цеповяз, не сообщается.

В камере СИЗО, где несколько месяцев содержался Цеповяз, побывал корреспондент «КП-Хабаровск». Как отмечает издание, это комната с оштукатуренными стенами примерно три на пять метров. В ней стоит двухъярусная железная кровать, на нижней сетке тощий тюремный матрас, стол, приделанная к нему лавочка, умывальник в углу и унитаз за тканевой шторкой. В камере единственное узкое окошко, часто забранное решеткой.

«Камера как камера, – рассказал Владимир Крюков, начальник хабаровского СИЗО № 1. – Не лучше и не хуже, чем у других. Рассчитана она на двух осужденных, но сидел он здесь один. Ни на что особенно не жаловался, несколько раз звонил в Краснодар, получил одну передачу от родственников, закупился в местном интернет-магазине, адвокат носил ему газеты. Я бы не сказал, что он конфликтный человек. С сотрудниками обращался вежливо и даже уважительно, режим не нарушал. Никаких особых условий или деликатесов не требовал».

Вячеслав Цеповяз – осужденный по делу «банды Цапков». В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии Цеповяза в колонии в Амурской области, где он отбывал наказание. Заключенный позировал с мобильным телефоном и едой не из тюремного меню. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Постепенно появились новые подробности жизни Цеповяза в колонии – эти сведения распространял некий Сергей Перин. После скандала Цеповяза перевели из исправительной колонии № 3 в Приамурье в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий.

Фото: hab.kp.ru

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#криминал

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Точно на голову больны журналисты. Причем все. Пиарить преступника аморально.

  • ЛОЛ

    ЛОЛ
    54 минуты назад

    ну кому преступник а кому " крепкий хозяйственник, легитимный депутат."

  • Лаконика

    Лаконика
    31 минута назад



    Крабоед Цеповяз



    Завыла аки вервольф.

    А есть какие-нибудь гуманные методы лечения журналистов?

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