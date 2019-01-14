Областной минздрав: в АОДКБ нет массового заражения гепатитами

«Мы самым внимательным образом изучили ситуацию, выделили средства из бюджета по ряду мероприятий не только на лечение, но и профилактику, чтобы у заболевших не было рецидивов. Выделяем достаточное количество средств для того, чтобы оборудовать станцию переливания крови. Составлены индивидуальные маршруты лечения по каждому ребёнку, потому что нет типовых решений, как лечить, у каждого свой диагноз основного заболевания. Проблему решаем. Подключены специалисты из Москвы, из федерального Министерства здравоохранения, – прокомментировал губернатор Василий Орлов. – Если вернуться к истории этой проблемы – она началась не вчера и не сегодня, не год назад. Эта проблема, которая систематически преследует детей, связанных с этим онкологическим заболеванием. Там, где многократная операция переливания крови, эта проблема постоянно возникает. Первый случай появился в 2008-2009 году. К счастью, это заболевание излечимо, но это очень серьёзный повод задуматься, почему это произошло и как в дальнейшем этого избежать».

«Увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С в 2018 году связано с улучшением качества диагностики, использованием высокочувствительных методик обследования на наличие гепатита С. Источник заражения гепатитом С в настоящее время не установлен, – рассказал главный врач Амурской областной детской клинической больницы, главный внештатный детский хирург МЗ Амурской области Руслан Белоус. – Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ с многократными гемотрансфузиями (от 5 до 118 раз) в период, предшествующий заболеванию, проходили курс лечения в медицинских учреждениях городов Москва, Санкт-Петербург и Адлер, с использованием многочисленных инвазивных манипуляций».

Министерством здравоохранения области совместно с правительством РФ, областным управлением Роспотребнадзора, Министерством здравоохранения РФ проводится комплекс мероприятий для установления и предотвращения причин и условий, способствующих возникновению случаев хронического гепатита С среди детей онкогематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы, а также оказания детям всей необходимой медицинской помощи.

На уровне правительства РФ создана межведомственная комиссия для выработки комплексных решений по оказанию всей необходимой медицинской помощи детям, заболевшим гепатитом С в Приамурье, в состав которой вошли представители областного правительства.

При министерстве здравоохранения области создана комиссия по лечению гепатитов, в состав которой вошли ведущие специалисты области, в том числе сотрудники Амурской государственной медицинской академии. Комиссией проводятся индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) по каждому конкретному ребенку, в ходе которых проводится их информирование о результатах заключений, полученных из ФГБУ НМИЦ ДГОИ и НИИДИ, а также о порядке дальнейшего диспансерного наблюдения каждого конкретного ребенка, с выявленным гепатитом С.

Создан кабинет мониторинга оказания медицинской помощи детям с выявленным вирусным гепатитом С в ГАУЗ АО «АОДКБ», специалисты которого осуществляют контроль за выполнением индивидуальных планов мероприятий по лечению и диспансерному наблюдению каждого конкретного ребенка в медицинских организациях области.

Согласно заключению, полученному из НИИ детских инфекций, высокой биохимической активности ни у кого из больных не установлено. Структурных нарушений печени, вызванных данным вирусом, также ни у одного из больных не выявлено.

Полученные данные указывают на то, что срочного назначения противовирусных препаратов никому из проконсультированных детей не показано. У большинства из них проводится поддерживающая терапия по основному заболеванию, либо сроки гематологической ремиссии слишком малы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Высокая частота вирусных гепатитов у больных с онкогематологическими заболеваниями имеет ряд важных причин:

- у этой категории больных высока частота парентеральных инвазивных вмешательств и массивная гемотрансфузионная нагрузка;

- имеет место связанное с полихимиотерапией состояние глубокой иммуносупрессии.