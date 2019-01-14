В Приамурье из Китая ввезли партию киви с тутовой щитовкой

В торговом порту Благовещенска при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии свежих киви весом в 1,6 тонны была обнаружена тутовая щитовка. Позднее факт заражения подтвердился лабораторно.

Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции делали специалисты Амурского филиала ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора».

Как сообщают в амурском управлении ветеринарии, тутовая щитовка является вредителем плодовых, декоративных и лесных культур. Обладая широкой полифагией, щитовки наносят серьезный вред плодовым и ягодным культурам: яблоне, груше, персику, абрикосу, сливе, красной и черной смородине, ежевике, винограду, черешне, вишне.

Она повреждает многие лесные и декоративные культуры из 70 семейств: ясень, платан, иву, софору, конский каштан, тополь, орех грецкий, клен, катальпу, березу, сирень, белую акацию, шиповник, шелковицу, боярышник, айву японскую, хмель, кизил и др. Помимо плодовых, декоративных и лесных культур, щитовки способны повреждать и ряд травянистых овощных культур: тыкву, морковь, кормовую свеклу, баклажан.

При этом расселение щитовок происходит, главным образом, пассивно – с зараженным посадочным материалом: саженцами и черенками. Угрозу может представлять при ввозе плодового посадочного материала – саженцев, взрослых растений и так далее. А вот на плодах фруктов щитовки опасности для человека не представляют. Поэтому зараженные киви выпустили в свободное обращение.