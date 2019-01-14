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сегодня, 16:56 0

Амурчанин завоевал серебро на чемпионате РФ по греко-римской борьбе среди глухих

Амурчанин завоевал серебро на чемпионате РФ по греко-римской борьбе среди глухих
Фото: minsportamur.ru

В Саранске 11-13 марта прошел чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих спортсменов. На этих соревнованиях успеха добился амурский борец Александр Моисейченко (тренер Евгений Сафронов).

Александр Моисейченко сумел завоевать серебряную медаль. В общей сложности в состязаниях в Саранске приняли участие 62 борца из 24 субъектов России.

Пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области сообщает, что другой воспитанник Евгения Сафронова – Василий Морозов – занял 5 место.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Александр Моисейченко завоевал золотую медаль на первенстве России по греко-римской борьбе среди глухих.

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