Амурчанин завоевал серебро на чемпионате РФ по греко-римской борьбе среди глухих

Фото: minsportamur.ru

В Саранске 11-13 марта прошел чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих спортсменов. На этих соревнованиях успеха добился амурский борец Александр Моисейченко (тренер Евгений Сафронов).

Александр Моисейченко сумел завоевать серебряную медаль. В общей сложности в состязаниях в Саранске приняли участие 62 борца из 24 субъектов России.

Пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области сообщает, что другой воспитанник Евгения Сафронова – Василий Морозов – занял 5 место.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Александр Моисейченко завоевал золотую медаль на первенстве России по греко-римской борьбе среди глухих.