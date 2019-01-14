Власти Завитинского района: оснований для беспокойства за ребенка из Преображеновки нет

По информации замглавы районной администрации, дом, где был обнаружен мальчик, нежилой, строение используется как сарай для теленка. «Семья живет и прописана в другом доме, вместе с бабушкой. Этот дом посетили, там удовлетворительные условия, у мальчика есть отдельная комната, мальчик показал свои игрушки, книги, прописи», – рассказал Андрей Николаевич.

Мама мальчика ранее была лишена родительских прав. «Когда родился этот мальчик, в семью выезжали органы профилактики. Все было нормально, семья на учете не состояла. Семья считается благополучной. Внешний вид ребенка удовлетворительный, одежда и обувь есть, ему на самом деле не восемь, а семь лет. Он пойдет в школу. Воспитанием ребенка занимаются мама и бабушка. На момент выезда мама мальчика была трезвая. В семье есть хозяйство – две коровы и теленок, – добавил заместитель главы администрации Завитинского района Андрей Мацкан. – Мы эту семью не планируем ставить на учет, оснований нет».

По словам Андрея Николаевича, причин беспокоиться за ребенка нет.

Тем временем проверку условий жизни мальчика в селе Преображеновка проводят прокуратура и полиция.