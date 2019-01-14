Олигарх предложил участнице шоу «Голос» спеть перед ним в нижнем белье за 5 миллионов

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Участница шоу «Голос» Севиль Велиева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней несколько недель назад. Известный олигарх предложил ей пять миллионов рублей за то, чтобы она выступила перед его друзьями на корпоративе в нижнем белье. Девушка посчитала это хамством и отказалась, несмотря на крупный гонорар.

Жизнь певицы Севиль Велиевой кардинально изменилась в 2014 году, когда она приняла участие в шоу «Голос». Певица дошла до этапа нокаутов в песенном шоу. Благодаря проекту девушка обрела большую популярность и стала чаще выступать с концертами.

Недавно певице поступило непристойное, на ее взгляд, предложение. На артистку вышли представители известного олигарха. Они предложили звезде выступить на закрытом мероприятии за три миллиона рублей. Условие было одно: Севиль должна была появиться на сцене в нижнем белье. Когда девушка ответила отказом, с ней начали торговаться, и в итоге сумма гонорара увеличилась до пяти миллионов.

«Администратор огласила некие «дополнительные условия», мол, выступать нужно в закрытом кругу, и дресс-код нужно будет утвердить дополнительно. В разговоре выяснилось, что это нижнее белье», – рассказала Севиль «СтарХит».

По словам Севиль, подобные предложения она считает недостойными для творческого человека и приличной девушки. Певица привыкла вести себя сдержанно на публике. А вот одну из ее коллег своеобразные требования олигархов не смутили: звезда «Голоса» не стала называть имя другой артистки, которая появилась в тот вечер на закрытой вечеринке. «Это личный выбор каждого. Бывают разные площадки, с разными людьми. Но, что делать, когда к тебе обращаются, как к «поющим трусам»? Они в своем уме вообще? Меня беспокоит эта проблема. Я пока не охватила миллионную аудиторию, только начинаю выстраивать свой творческий путь. Такой грязи не место в моем искусстве», – высказалась Велиева.

Артистка и раньше сталкивалась с грязными намеками.

«Да, я в шоке была. Похожая ситуация с намеками у меня уже была однажды, но она была точечная. И вот спустя год все повторилось, но уже от других людей, более могущественных», – рассказала Севиль.

Сейчас певица активно работает над новыми проектами: записывает песни и периодически ездит с гастролями по всему миру. Севиль не сомневается в том, что стать успешной в мире шоу-бизнеса можно и без покровительства влиятельных олигархов. Именно поэтому она намерена в будущем отклонять все предложения, которые выходят за рамки приличий.

«Это хорошие деньги. Я могла бы купить квартиру в Москве. Но, к счастью, я сама выбираю источники своего дохода, которые соответствуют моим требованиям и принципам», – пришла к такому выводу певица.