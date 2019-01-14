Благовещенский пранкер воткнул нож другу в спину на глазах горожан

Благовещенские любители розыгрышей опубликовали в интернете видео, в котором один из них на глазах прохожих втыкает другому нож в спину. Розыгрыш был устроен днем в центре столицы Приамурья, на улице 50-летия Октября.

Суть розыгрыша заключалась в следующем: один из пранкеров шел по тротуару с закрепленным в спине ножом. Второй участник розыгрыша подходил со спины, обозначал удар, а потом хватал его телефон и убегал.

Многие люди не были морально готовы к происходящему, пугались, старались поскорее покинуть опасное место. Были исключения: один молодой человек, передав вещи знакомой, кинулся вдогонку за убегающим «грабителем»; другой очень быстро заметил камеру, которая фиксировала пранк и догадался, что это розыгрыш.

На видео не показали ни одного человека, который попытался бы помочь «раненому».