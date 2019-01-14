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сегодня, 16:32 7

Благовещенский пранкер воткнул нож другу в спину на глазах горожан

Благовещенский пранкер воткнул нож другу в спину на глазах горожан
Фото: www.amur.info

Благовещенские любители розыгрышей опубликовали в интернете видео, в котором один из них на глазах прохожих втыкает другому нож в спину. Розыгрыш был устроен днем в центре столицы Приамурья, на улице 50-летия Октября.

Суть розыгрыша заключалась в следующем: один из пранкеров шел по тротуару с закрепленным в спине ножом. Второй участник розыгрыша подходил со спины, обозначал удар, а потом хватал его телефон и убегал.

Многие люди не были морально готовы к происходящему, пугались, старались поскорее покинуть опасное место. Были исключения: один молодой человек, передав вещи знакомой, кинулся вдогонку за убегающим «грабителем»; другой очень быстро заметил камеру, которая фиксировала пранк и догадался, что это розыгрыш.

На видео не показали ни одного человека, который попытался бы помочь «раненому».

Просмотров всего: 787

#жизнь #интернет

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    48 минут назад

    фантазия убога

  • inoy

    inoy
    45 минут назад

    дебилы, кто дал право им проводить исследования таким способом?

  • GraySkull

    GraySkull
    44 минуты назад

    букреев дебил.

  • Ян80

    Ян80
    28 минут назад

    В первом эпизоде прохожей была китайская туристка (жила наверно в "Азии"). Этот форум она точно не читает и что это был розыгрыш никогда не узнает.. После таких тупых розыгрышей туристов точно меньше станет. Розыгрыш вообще убогий и не смешной, показывает уровень развития авторов

  • Геральт

    Геральт
    20 минут назад

    два дебила это сила.

  • inoy

    inoy
    12 минут назад

    почитайте коменты в его инсте к этому ролику, там все хвалят, мне страшно за это поколение.....

  • Энн

    Энн
    8 минут назад

    Идиотизм. А если бы у кого-то из прохожих реально от стресса сердце прихватило? Мальчики бы потом блеяли: "иииизвииинииитееее, мы не хотееееллииии, это шууууууткаааа...."?

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