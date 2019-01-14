Молодая благовещенка задержана по подозрению в мошенничестве

В Благовещенске полицейские задержали местную жительницу 2000 года рождения. Ее подозревают в мошенничестве.

Предварительно установлено, что горожанка размещала на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже несуществующей мебели, бытовой техники, а также сдавала в аренду несуществующие квартиры.

Злоумышленница указывала разные номера телефонов. После того как люди, которых заинтересовали предложения, вносили предоплату за товар или аренду квартиры, девушка отключала мобильный телефон и меняла сим-карту.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждены уголовные дела. Женщина подозревается в совершении трех преступлений, ущерб составил более 10 000 рублей.

Сейчас горожанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям.