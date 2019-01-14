Такса признана самой кусачей собакой

Таксы чаще всего нападают как на людей, так и на животных. Эта порода признана самой кусачей, хотя все собаки в той или иной мере опасны. Кинологи хотят организовать школы дрессировки повсеместно, чтобы люди научились управлять животными.

«Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных», – рассказал РИА Новости глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев. Таксы остаются на первом месте по количеству укусов 15-17 лет.

Чтобы решить проблему опасных собак, отметил Дементьев, необходимо вводить обязательные школы, которые были бы сродни водительским. В них сначала человека обучали бы грамотному обращению с собакой, а потом хозяин совместно с питомцем сдавали определенные нормативы.

Кинолог предложил начать работу в этой сфере с цикла законодательных актов о питомниках. Он также упомянул заводчиков собак, готовящих питомники, организации и школы дрессировки.