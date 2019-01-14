В Магадане из мяса тюленей начали производить колбасу

В Магадане начали производство колбасы из морских млекопитающих – тюленей. Ранее этим мясом на фермах кормили песцов и норок. Но, по словам диетологов, тюленина обладает не только хорошим вкусом, но и пользой – она низкокалорийная и содержит большое количество полезных веществ. Такой продукции не делали даже во времена СССР.

Разрешение на промысел морского зверя колымская компания получила в 2017 году. К настоящему моменту добыто 137 морских млекопитающих. Готовая продукция прошла все необходимые исследования, получены разрешающие торговлю документы, сообщает Колыма.ru. Предприятие планирует дальнейшее развитие по глубокой переработке морского зверя, которое будет включать безотходное производство – изготовление жира, паштетов, тушенки, заготовки шкур для реализации на меховое производство, субпродуктов для фармакологии. По оценкам специалистов рыбного хозяйства Магаданской области, проблем с сырьем для производства колбасы и других мясных продуктов из тюленей не будет. Сегодня в акватории Дальнего Востока насчитывается примерно до 50 тысяч голов этих морских животных.

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#Дальний Восток #животные #здоровье #торговля

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Нина Гвоздкова