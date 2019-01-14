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сегодня, 15:59 0

18 и 21 марта благовещенцы могут бесплатно обследоваться на туберкулез

18 и 21 марта благовещенцы могут бесплатно обследоваться на туберкулез
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске будет работать передвижной флюорографический кабинет. Все желающие могут бесплатно пройти обследование органов грудной клетки и провериться на туберкулез.

Мобильная установка расположится возле Общественно-культурного центра. Время работы передвижной станции – 18 и 21 марта, с 8 до 13 часов. Всем, кто хочет пройти обследование, при себе нужно иметь паспорт.

Акция по бесплатному обследованию проводится в Благовещенске традиционно в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

«Заболеваемость туберкулезом в Амурской области ежегодно снижается. Есть показатель заболеваемости на 100 000 населения. В 2016 году он был равен 66,9; в 2017 – 61,7; в 2018 – 58,3. Показатель в Амурской области – ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу», – прокомментировал главный врач Амурского областного противотуберкулезного диспансера Валерий Ильин.

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#здоровье

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