18 и 21 марта благовещенцы могут бесплатно обследоваться на туберкулез

В Благовещенске будет работать передвижной флюорографический кабинет. Все желающие могут бесплатно пройти обследование органов грудной клетки и провериться на туберкулез.

Мобильная установка расположится возле Общественно-культурного центра. Время работы передвижной станции – 18 и 21 марта, с 8 до 13 часов. Всем, кто хочет пройти обследование, при себе нужно иметь паспорт.

Акция по бесплатному обследованию проводится в Благовещенске традиционно в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

«Заболеваемость туберкулезом в Амурской области ежегодно снижается. Есть показатель заболеваемости на 100 000 населения. В 2016 году он был равен 66,9; в 2017 – 61,7; в 2018 – 58,3. Показатель в Амурской области – ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу», – прокомментировал главный врач Амурского областного противотуберкулезного диспансера Валерий Ильин.