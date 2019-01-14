У амурчан может появиться статус дальневосточника с правом на льготы

14 марта на внеочередном заседании Законодательного собрания Амурской области были озвучены предложения амурчан, оставленные в рамках подготовки к реализации Национальной программы развития ДФО до 2025 года. Перед депутатами выступил глава региона Василий Орлов.

После перечисления основных предложений были выслушаны дополнения от народных избранников. Затем началось голосование.

Национальная программа развития Дальнего Востока предполагает решение нескольких основных задач: это выход на темпы роста ВРП Дальнего Востока до 6 % в год; прекращение оттока населения; повышение конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов до уровня выше среднероссийского; увеличение товарооборота и объема инвестиционного сотрудничества регионов и определенных стран мира.

У программы есть несколько этапов реализации. Первый этап – муниципальный. Он проходил как в очном режиме при встречах с людьми, так и с использованием электронных сервисов. С 15 декабря по адресу www.dv2025.ru любой желающий мог оставить свои предложения. Затем началось голосование по поступившим предложениям, а в каждом муниципальном районе и городском округе проводили общественные обсуждения предложений. Кроме того, шла работа в рабочих группах по основным направлениям экономического и социального развития.

До 15 марта все регионы должны обобщить предложения на региональном уровне и защитить перед законодательным органом региона. Это уже второй этап реализации, который и провели в областном правительстве в четверг, 14 марта. На третьем этапе будут обобщены все предложения по регионам на федеральном уровне. В этой работе активное участие примут Государственная дума, Совет Федерации, предпринимательские сообщества, общественные объединения.

К 1 июня, по планам Минвостокразвития, должен быть готов проект национальной программы, а также те законодательные решения, которые понадобятся для её реализации. Этим будет заниматься отдельная рабочая группа на федеральном уровне. И к 1 сентября Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть представлена президенту.

Сегодня амурские депутаты обсуждали предложения, поступившие от амурчан, и вносили коррективы. Были озвучены предложения по инвестиционным проектам, в частности, речь шла о создании производств и мерах стимулирования промышленности. Развивать промышленность предлагается за счет новых инвестпроектов, которые либо уже работают на территории Приамурья или предлагаются к реализации в перспективе. Также предлагается реализовать проекты по добывающим производствам и создать определенные условия для соответствующих предприятий, например, упростить порядок пользования недрами и техногенными месторождениями, увеличить финансирование начальных стадий поисковых работ, освободить от налогов на три года и так далее.

Также внесены предложения по сельскому хозяйству. Предполагается обеспечить развитие за счет строительства второй очереди завода по переработке сои, строительства тепличного комплекса в селе Чигири площадью шесть гектаров, зерноочистительных комплексов, комбикормового завода на территории элеваторного хозяйства в Тамбовке, строительство и модернизация животноводческих комплексов, строительство овощехранилища.

Среди предложений есть и те, что касаются регионального туризма, в частности реализации крупных проектов, таких как «Золотая миля», канатная дорога через Амур, также речь идет о создании смотровых площадок за периметром космодрома Восточный. Для этого предлагается привлекать федеральные средства.

Кроме того, есть предложения по государственной поддержке строительных организаций: компенсация затрат застройщикам на техническое присоединение объектов жилищного строительства, субсидирование из федерального бюджета регионам строительства магистральных сетей коммунальной инфраструктуры, участвующих в массовой жилищной застройке и так далее.

В числе предложений, касающихся инфраструктуры, обсуждались автодорожный пограничный мостовой переход через Амур, мостовой переход через реку Зею. Также обсуждалось строительство и реконструкция аэропорта Благовещенска и строительства терминала международных линий, строительство путепроводов через Транссиб в Свободном, Белогорске, Завитинске, Новобурейском, Серышеве.

Самым масштабным оказался социальный блок предложений – сокращение оттока населения, повышение качества жизни, снижение смертности. За последние пять лет область потеряла более 15 тысяч человек. Продолжительность жизни в регионе ниже среднероссийской (69 лет), кроме того, сохраняется высокая смертность населения в трудоспособном возрасте и смертность от ДТП.

В рамках предлагаемых мер по улучшению качества жизни было озвучено предложение установить статус дальневосточника, который позволит жителям всех дальневосточных регионов получать определенные льготы и преференции в зависимости от количества лет проживания в регионе и участия в социально-экономической жизни.

«В рамках указа президента РФ мы должны обеспечить достижение повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте и увеличение до 55 % доли граждан, систематически занимающихся спортом. В настоящее время большинство объектов здравоохранения требуют капитальных ремонтов, реконструкции и модернизации, оснащения современным оборудованием. А также нам нужно построить два роддома – в Благовещенске и Свободном, провести капитальный ремонт 45 фельдшерско-акушерских пунктов, необходимо строительство нового онкологического диспансера, переоснащение действующего онкологического диспансера, модернизация и переоснащение ряда лечебных учреждений региона», – сказал Василий Орлов.

В системе образования предлагается строительство 38 новых школ, что создаст более 20 тысяч мест, необходимо проведение ремонта 138 школ, 18 загородных стационарных детских лагерей летнего отдыха и оздоровления. В области культуры предложено провести капитальный ремонт более 50 объектов культуры и модернизацию материально-технической базы более 500 организаций культуры.

Чтобы больше дальневосточников могли заниматься физической культурой и вести активный здоровый образ жизни, необходимо строить новые плоскостные спортивные сооружения, ФОКи, оснащать их современным оборудованием.

«Для развития спорта высоких достижений необходимо предоставление субсидий из федерального бюджета на поездки спортсменов-дальневосточников для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях», – отметил Василий Орлов.

В социальной сфере были озвучены предложения по установлению ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям со среднедушевым доходом не более 2-кратного прожиточного минимума. Также предложено предоставление жилищного сертификата на улучшение жилищных условий, включая приобретение или строительство жилья, создание необходимой инфраструктуры на земельном участке в ДФО при рождении третьего и последующих детей.

По итогам доклада о предложениях амурчан депутаты должны были проголосовать за или против, а также они могли высказать свои дополнения к программе развития ДФО. В итоге в число предложений добавили субсидирование спортивной сферы региона и финансирование поездок амурских спортсменов на соревнования, а также предложено выступить с инициативой по корректировке закона по эскроу-счетам. В целом депутаты проголосовали за принятие всех озвученных губернатором предложений.