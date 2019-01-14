Амурчане пожаловались, что в Райчихинске китайцы съели лягушек (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в Райчихинске 14 марта. Люди сообщили, что заметили большое количество трупов лягушек.

Как рассказала по телефону амурчанка Ксения, этот ролик снял ее отец. Данное место находится рядом с китайским рынком. «Вот так в Амурской области исчезают лягушки. Китайцы объедают их, вываривают весь жирок. Вот, всё в лягушках, всё! Бедные», – говорит на видео мужчина. «Очень много трупов», – подтверждает Ксения.

Начальник благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов рассказал агентству, что по видео сложно сделать определенные выводы. Но, исходя из ролика, складывается впечатление, что это обычная перезимовка лягушек.

«Есть два вида лягушек: сухопутные и водоплавающие. Сухопутные зимуют в разных норах, под кучами листьев, даже в подвалы забираются, но зимуют на суше. А водные лягушки зимуют на дне водоема, зарывшись в ил. Очевидно, много лягушек набилось в водоем на перезимовку, а в этом году зима малоснежная, было тепло, лед растаял, и все эти лягушки, зимующие, остались. Они должны были быть в иле, а оказались наверху», – сказал Павел Жирнов.

Специалист отметил, что лягушки, судя по видео, вморожены в лед. Тем не менее Ксения сказала, что водоема в этом месте замечено не было.

Один из китайских поваров, работающих в Благовещенске, пояснил агентству, что китайцы, в принципе, могут есть лягушек, но ситуация в Райчихинске, показанная на видео, выглядит неоднозначной.