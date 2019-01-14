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сегодня, 15:28 0

Юной амурчанке необходима помощь для проведения операции в Москве

Юной амурчанке необходима помощь для проведения операции в Москве
Фото: www.amur.info

Жительнице Благовещенска Виолетте Правдиной срочно нужна помощь на проведение операции по удалению опухоли. Необходимое лечение могут провести в Центре детской гематологии. На поездку, проживание и лечение необходимо минимум 100 тысяч рублей.

Виолетта Правдина родилась в 2004 году. В мае 2017 года у нее заболела голень, а в июле девочке поставили диагноз: саркома Юинга большеберцовой кости. Виолетта прошла шесть курсов химиотерапии. Затем в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева провели операцию, после чего ей пришлось пройти еще восемь курсов химии. 18 июля 2018 года девочку выписали в ремиссии.

Однако через семь месяцев произошел рецидив. Виолетте снова требуется операция в Москве в том же центре. «Нам 11 марта пришел вызов на 10 марта, – рассказала мама девочки Ольга Правдина. – Сейчас обсуждается новая дата проведения операции».

Мама воспитывает Виолетту одна. Для того чтобы улететь с дочерью в Москву, жить там и лечиться, ей необходимо по меньшей мере 100 тысяч рублей.

Реквизиты для желающих помочь Виолетте: карта Сбербанка 4276 0300 1421 9188, получатель Правдина Ольга Станиславовна; мобильный банк 8-914-566-18-62.

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#дети #здоровье #происшествия #помощь

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