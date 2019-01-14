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сегодня, 15:15 1

Частные медцентры смогут бесплатно лечить онкобольных пациентов

Частные медцентры смогут бесплатно лечить онкобольных пациентов
Фото: ru.depositphotos.com

На финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 2019 году выделят 3,8 миллиарда рублей. Средства зарезервированы в ФОМС. Частные медцентры будут получать субсидии на основе соглашения.

«В январе 2019 года правительством впервые утверждены правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Для этого утверждены правительством соответствующие правила. Субсидии частным медицинским организациям будут предоставляться на основе соглашения, которое должно заключаться между минздравом, ФОМС и медицинской организацией. На эти цели в нормированном страховом запасе федерального фонда ОМС на 2019 год зарезервировано 3,8 миллиарда рублей», – рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на социальном форуме «Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект», сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, предполагается вовлечение частных медцентров не только в систему ОМС, но и в систему оказания высокотехнологичной медпомощи по видам заболеваний, которые в ОМС не включены.

В частности, государственно-частное партнерство будет реализовано в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». Частные клиники смогут оказывать бесплатную онкологическую помощь россиянам.

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#закон #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    надо полагать правительство начинает спихивать с себя проблему онкобольных на официальном уровне? "Частные клиники смогут оказывать бесплатную онкологическую помощь россиянам". А как долго? Пока не приучат население не требовать с государственных медучреждений? замануха в мышеловку за наш же счет (субсидии - это накопленные средства всех граждан страны).

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