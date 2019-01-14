Forbes опубликовал рейтинг самых богатых холостяков в России

Первое место списка занял 54-летний владелец холдинга LetterOne и «Альфа-групп» Михаил Фридман. Он ранее состоял в браке, но развелся.У него остались четверо детей. Состояние предпринимателя оценивается в 15,1 миллиарда долларов.

На второй строчке рейтинга расположился 52-летний владелец компании Millhouse и английского футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович. Он также разведён, у него семеро детей. Его состояние оценивается в 12,4 миллиарда долларов.

Третье место занял 53-летний владелец «Группы Онэксим» и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets Михаил Прохоров с состоянием 9,8 миллиарда долларов. Официально бизнесмен никогда не был женат.

Ранее Forbes опубликовал список богатейших людей мира, куда вошли восемь россиян. Кроме того, по данным журнала, "самый богатый холостяк России" Михаил Фридман также стал и самым богатым жителем Лондона.

Также в рейтинг вошли Дмитрий Рыболовлев, Петр Авен, Сергей Попов, Олег Дерипаска, Дмитрий Каменщик, Павел Дуров, Аркадий Ротенберг, Александр Мамут, Александр Светаков, Олег Бойко и Сергей Гордеев.

В 2019 году в глобальном рейтинге Forbes оказались 98 миллиардеров из России. Лидером российской части списка стал основатель «Новатэка» Леонид Михельсон. Михельсон женат, у него двое детей, а его дочь Виктория возглавляет фонд поддержки молодых художников.