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сегодня, 15:10 2

Амурчанка помогла мошенникам украсть у нее более полумиллиона

Амурчанка помогла мошенникам украсть у нее более полумиллиона
Фото: ru.depositphotos.com

Амурчанка стала жертвой мошенников, которые украли у нее около 650 тысяч рублей. Причем женщина сама совершила ряд действий, после которых у нее со счета была списана крупная сумма.

О преступлении женщина заявила в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский». По предварительной информации, родственница пострадавшей подала объявление о продаже земельного участка на одном из популярных интернет-сайтов.

Через какое-то время потерпевшей позвонил неизвестный, который сообщил о готовности приобрести земельный участок и внести предоплату, сообщает пресс-служба амурского УМВД. Потенциальный покупатель заявил, что у него нет мобильного приложения банка, поэтому женщине необходимо воспользоваться банкоматом для зачисления на ее банковский счет предоплаты.

Амурчанка согласилась. Она вставила банковскую карту в банкомат и выполнила ряд манипуляций, о которых попросили ее злоумышленники. Более того, она продиктовала незнакомцам пароли, которые приходили ей в СМС-уведомлениях. В результате со счета женщины в общей сложности было списано около 650 тысяч рублей.

Следователи городской полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

Полиция призывает амурчан проявлять бдительность. «Не выполняйте никаких действий с банковской картой под диктовку незнакомых лиц, никому не сообщайте приходящие пароли в СМС-уведомлениях, а также коды CVV2 и CVC2, указанные на оборотной стороне карты», – предупреждают правоохранители.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    лох не динозавр, никогда не вымрет

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Эм... Покупатель вновит предоплату, даже не видя участок. Не встричаясь с продавцом. Ещё и просит для предоплаты провести манипуляции с продавцом картой. Да ещё и коды сообщить...

    Ну что же... Пострадавшая сама себе буратино. О чем думала?! Постоянно твердят о том, что надо проявлять бдительность! Ну и мозг включать.

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