Приамурье посетит чемпион Европы по баскетболу

В Амурскую область приедет Никита Моргунов – заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион страны по баскетболу, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира. Визит состоится при поддержке СИБУРа в рамках проекта «Связь поколений».

Моргунов проведет в Благовещенске мастер-класс для местных баскетбольных команд. Как сообщает пресс-служба компании СИБУР, под руководством опытного наставника спортсмены отработают такие технические элементы, как владение мячом, дриблинг, броски по кольцу, проведут баскетбольную эстафету. По окончании мастер-класса состоится мини-турнир.

«"Связь поколений" – это проект, который позволяет не только сохранять историческую преемственность в баскетболе, но и увидеть всю красоту и многообразие "лучшей игры с мячом". Проект помогает стать лучше всем. И тем, кто играет, и тем, кто просто любит баскетбол», – отмечает Никита Моргунов. Он начинал баскетбольную карьеру в 1990 году.

Также в Амурскую область приедет четырехкратный чемпион СССР по баскетболу, обладатель Кубка СССР по баскетболу Владимир Гомельский. Он поделится своим опытом в рамках семинара для детских баскетбольных тренеров. Также Гомельский проведет мастер-класс для региональных журналистов по теме актуальных изменений в спортивной журналистике.

В Благовещенске мероприятия от Моргунова и Гомельского пройдут 17-18 марта на площадке Благовещенского политехнического колледжа (улица Чайковского, 16).