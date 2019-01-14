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сегодня, 14:10 7

Прокуратура и полиция проверяют информацию о маленьком амурчанине в замусоренном доме

Прокуратура и полиция проверяют информацию о маленьком амурчанине в замусоренном доме

Прокуратура и полиция Амурской области проверят условия жизни восьмилетнего мальчика из села Преображеновка Завитинского района. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенка увидели в доме, заваленном мусором, а местные жители называют мальчика «бичонком».

По публикации Амур.инфо прокурор Амурской области поручил исполняющему обязанности прокурора Завитинского района провести проверку по фактам. «В рамках проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с указанной семьей», – сообщает прокуратура Амурской области.

В управлении МВД России по Амурской области корреспонденту информагентства сообщили, что в настоящее время в Преображеновке полиция разбирается в данной ситуации. В настоящее время в Преображеновке работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Завитинскому району. По результатам проверок, проведенных ведомствами, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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#жизнь #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Тут в каждую деревню и село надо заезжать, а не разовую показательную акцию проводить.

  • Сантило

    Сантило
    2 часа назад

    Бедный мальчуган,вот что у него за жизнь...непонятно одет,грязный,по сути предоставлен сам себе...

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Что-то мне кажется, что боком мальцу выйдут эти разбирательства...И к лучшему ничего не изменят, и бабуля с алкашами родителями втык дадут за то, что впустил ту женщину в дом

    А мальчуган вроде неплохим человеком растёт - и приветливый, и заботливый...Вот только жаль - детства как такового у него нет(

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    СантилоБедный мальчуган,вот что у него за жизнь...непонятно одет,грязный,по сути предоставлен сам себе...


    и как ни странно, это лучше чем на казённой кровате

  • Di

    Di
    1 час назад

    alex 3

    и как ни странно, это лучше чем на казённой кровате



    Ну как сказать... Ещё чуть-чуть подрастёт и начнёт бухать вместе с родственниками, потом или он кого-нибудь пришибёт по пьяной лавочке или его. О какой-то учёбе там точно речи не идёт. А так хоть профессию получит и посмотрит на другую жизнь.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Di
    alex 3

    и как ни странно, это лучше чем на казённой кровате



    Ну как сказать... Ещё чуть-чуть подрастёт и начнёт бухать вместе с родственниками, потом или он кого-нибудь пришибёт по пьяной лавочке или его. О какой-то учёбе там точно речи не идёт. А так хоть профессию получит и посмотрит на другую жизнь.


    у него наверняка другая точка зрения. Сейчас он на свободе, а окажется ....

  • Di

    Di
    1 час назад

    Да понятно, что она у него другая. Он же другой жизни не видел.

    В деревне моей бабушки, из тех моих ровесников, кто вот так же на свободе жить остался без образования, практически живых уже не осталось к 40-ка годам. Кого-та зарезали, кто-то под забором зимой бухой замёрз, кто-то палёной водкой отравился. Естественно в детском доме ничего хорошего нет, но так хоть шанс выжить будет. Может усыновит кто порядочный.

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