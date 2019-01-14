Прокуратура и полиция проверяют информацию о маленьком амурчанине в замусоренном доме
Прокуратура и полиция Амурской области проверят условия жизни восьмилетнего мальчика из села Преображеновка Завитинского района. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенка увидели в доме, заваленном мусором, а местные жители называют мальчика «бичонком».
По публикации Амур.инфо прокурор Амурской области поручил исполняющему обязанности прокурора Завитинского района провести проверку по фактам. «В рамках проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с указанной семьей», – сообщает прокуратура Амурской области.
В управлении МВД России по Амурской области корреспонденту информагентства сообщили, что в настоящее время в Преображеновке полиция разбирается в данной ситуации. В настоящее время в Преображеновке работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Завитинскому району. По результатам проверок, проведенных ведомствами, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Просмотров всего: 926