Прокуратура и полиция проверяют информацию о маленьком амурчанине в замусоренном доме

По публикации Амур.инфо прокурор Амурской области поручил исполняющему обязанности прокурора Завитинского района провести проверку по фактам. «В рамках проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с указанной семьей», – сообщает прокуратура Амурской области.

В управлении МВД России по Амурской области корреспонденту информагентства сообщили, что в настоящее время в Преображеновке полиция разбирается в данной ситуации. В настоящее время в Преображеновке работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Завитинскому району. По результатам проверок, проведенных ведомствами, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.