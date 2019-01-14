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сегодня, 14:08 0

До плюс 4, на севере снег: прогноз погоды в Приамурье на 15 марта

До плюс 4, на севере снег: прогноз погоды в Приамурье на 15 марта
Фото: Амур.инфо

15 марта в Амурской области ожидается небольшая облачность, лишь местами по северу возможен слабый снег. Северо-западный, западный ветер будет слабым, днем – до умеренного.

Температура ночью по северу составит 12...17, местами – до 23, по югу – 10...15 градусов со знаком минус. Днем уличные термометры покажут от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, по северу в отдельных районах – 3...8 мороза.

В Благовещенске малооблачно, осадков не ожидается. Ветер с северо-запада разгонится до 1-6 метров в секунду. Днем его направление сменится на западное, юго-западное, до 8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8-10, днем – плюс 2...4, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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