Новая благовещенская школа на 1 500 мест разгрузит 4 соседних

Новую, крупнейшую за последние несколько десятилетий школу планируется построить в районе Игнатьевского шоссе и улицы Тепличной. Она разгрузит 4 переполненные школы в микрорайоне. Ради строительства 4-этажного здания снесут недострой. Планируется, что, идя в школу, дети будут переходить дороги по подземным переходам.

Строительство школы и прилегающей к ней дороги по улице Тепличной обсудили на совещании под председательством первого заместителя мэра Благовещенска Александра Плешкевича.

Расположенные в микрорайоне школы № 13, 16, 28 и 25-я гимназия перегружены. Новое учебное заведение на 1 500 мест позволить решить этот вопрос.

Новая школа расположится на участке, превышающем 5 гектаров. Это будет четырехэтажное здание со стадионом, спортивными площадками, парковкой и зелеными насаждениями. Сейчас на месте, где предполагается начать строительство, находится двухэтажное недостроенное здание 1970-х годов. Его демонтируют.

ПСД для школы была разработана в 2018 году. За основу специалисты взяли проект Самарского общеобразовательного учреждения. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию. На данный момент в связи с повышением НДС проводится пересчет сметной стоимости проекта.

«Получить одобрение от Главгосэкспертизы на пересчитанную смету планируем в апреле», – рассказал первый заместитель мэра города Александр Плешкевич.

До ввода школы в эксплуатацию предстоит выполнить благоустройство дорог. Улицу Тепличную заасфальтируют, оборудуют парковочными зонами, дорожными знаками, освещением. Планируется, что она станет четырехполосной.

«Игнатьевское шоссе – одна из самых оживленных магистралей Благовещенска. И чтобы обеспечить безопасность школьников, мы рассматриваем вариант оборудования подземных переходов на перекрестке Игнатьевского шоссе и Тепличной. Мы попросили проектировщиков выполнить предпроектную проработку, ведь мы находимся в несколько стесненных условиях: с одной стороны – тепломагистраль, с другой – школа. Сейчас проектировщик считает, сможем ли мы сделать развязку на перекрестке Игнатьевское шоссе – Тепличная и четыре полосы в рамках реконструкции Тепличной. Думаю, на этой неделе уже будет получен ответ», – рассказал Александр Плешкевич.

Здание хотят построить до 2022 года. Для того чтобы приступить к строительству, предстоит попасть в федеральную программу и получить деньги из федерального бюджета.

«Говорить о первых сваях сможем только тогда, когда поймем, что включены в программу и получаем финансирование по ней», – отметил первый заместитель мэра.

В рамках совещания обсудили и перспективу строительства детского сада в 800-м квартале Благовещенска. Место под него администрация Благовещенска определила несколько лет назад. За основу будет взят проект из Кемерово.

«В проекте детского сада в Кемерово ясельная группа рассчитана на 60 детей, а мы увеличим ее до 80», – рассказал Александр Плешкевич.

Предположительно, затраты на строительство садика составят 1,2 миллиона рублей на ребенка. Его также планируется построить до 2022 года за счет федеральных средств.

«Сейчас мы ведем проектную проработку по садику. То есть смотрим проект планировки 800-го квартала, оцениваем все негативные воздействия, которые могут вдруг возникнуть при использовании участка. До конца марта уже получим проектную подготовку и проработаем негативное воздействие от земли, смежной с территорией будущей стройки, сделаем подсчеты, как его снизить».

Фото: администрация г. Благовещенска