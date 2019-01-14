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Амурских продавцов кукол обвиняют в нарушении авторских прав

Амурских продавцов кукол обвиняют в нарушении авторских прав
Фото: gulliver-toys.ru

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит сразу пять исковых заявлений о нарушении исключительного права на произведения изобразительного искусства – персонажей мультфильма. В Приамурье в нарушение авторских прав продавали кукол с логотипом «Сказочный патруль».

Как следует из заявлений истца, в ходе закупок, которые были проведены в октябре 2018 года в торговых точках, три из которых расположены в Благовещенске и две в Белогорске, были установлены факты продажи контрафактных товаров. На куклах имелись изображение логотипа «Сказочный патруль», а также изображения персонажей «Аленка», «Варя», «Маша» и «Снежка».

Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории РФ принадлежат ООО «Ноль Плюс Медиа». Разрешение на использование объектов ответчики не получали, следовательно, продавали контрафактный товар, нарушая исключительные права правообладателя на произведения изобразительного искусства, которыми в данном случае являются изображения персонажей.

За каждое изображение – логотипа «Сказочный патруль» и четырех персонажей – ООО «Ноль Плюс Медиа» просит взыскать компенсацию в размере 10 000 рублей, всего 50 000 рублей. Арбитражный суд Амурской области рассмотрит эти дела в порядке упрощенного производства.

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#суды

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Опять начинается волна "обиженных авторов произведений"? Будьте внимательнее продавцы и предприниматели! Наша судебная система "заточена" на удовлетворение таких просьб.

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