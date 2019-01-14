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сегодня, 13:27 0

Пропавший в Благовещенске мужчина найден

Пропавший в Благовещенске мужчина найден
Фото: Амур.инфо

43-летний Василий Ковалев, пропавший в Благовещенске 8 марта, найден живым. Информация об этом распространилась через мессенджеры, ее ИА «Амур.инфо» подтвердили в поисково-спасательном отряде «Амур».

Собеседник сообщил, что обстоятельства, при которых нашелся Василий Ковалев, неизвестны, но сведения о благополучном завершении поисков поступили накануне, 13 марта.

О розыске Василия Васильевича агентство сообщало 12 марта. Была информация, что горожанин может нуждаться в медицинской помощи.

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#происшествия

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