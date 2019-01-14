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сегодня, 13:50 2

Жительница Белогорска выпивала дома с незнакомкой и убила ее из неприязни

Жительница Белогорска выпивала дома с незнакомкой и убила ее из неприязни
Фото: Амур.инфо

В Белогорске осудили 45-летнюю местную жительницу за убийство собутыльницы. В колонии ей теперь предстоит провести 8,5 лет.

Судом установлено, что в ноябре 2018 года осужденная распивала у себя дома спиртные напитки с ранее незнакомой женщиной.

«В силу внезапно возникших личных неприязненных отношений она ударила потерпевшую ножом в грудную клетку, отчего последняя скончалась на месте происшествия», – сообщает прокуратура Амурской области.

Женщину осудили по 105 статье и назначили ей 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Туда ей и дорога. Пусть эти мрази все друг друга поубивают, воздух будет чище.

  • }{омут

    }{омут
    2 часа назад

    Один белогорск в новостях...

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