Уроженец Приамурья воспользовался беспечностью ребенка в Якутии

Уроженец Амурской области совершил кражу в Якутии, воспользовавшись беспечностью ребенка. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, и ему грозит лишение свободы.

Преступление было совершено в Мирнинском районе. В полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже. Женщина пояснила, что в ее квартиру незаконно проник неизвестный, похитив шкатулку с золотыми изделиями. Ущерб составил почти 70 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержали 35-летнего уроженца Амурской области.

Как сообщается на сайте МВД по Якутии, было установлено, как произошла кража. В день происшествия несовершеннолетний ребенок женщины, выходя из дома, забыл запереть дверь. Этим и воспользовался злоумышленник, проникнув в квартиру и похитив шкатулку с золотыми изделиями. Похищенное мужчина сдал в ломбард, выручив около 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Уроженцу Приамурья может грозить до 6 лет лишения свободы.