В Приамурье поступило оборудование для замены лифтов в Тынде и Благовещенске

В Амурскую область поступили лифтовые кабины и оборудование для замены 31 лифта. Из них 23 будут заменены в Тынде и 8 – в Благовещенске.

Комплектующие для 23 лифтов направлены в столицу БАМа. Как отметили специалисты Фонда капремонта Амурской области, в настоящее время имеется отставание от графика работ в связи с тем, что завод-изготовитель затянул поставку оборудования. По данному факту ведется претензионная работа с подрядной организацией.

По информации подрядной организации, проводящей замену лифтового оборудования, с 18 марта рабочие приступят к демонтажу старых лифтов и сборке поступившего оборудования в Благовещенске в домах по адресам: Игнатьевское шоссе, 13; улица 50-летия Октября, 4; улица Студенческая, 24.

О дате начала ремонта лифтов в Тынде подрядная организация сообщит собственникам информационными объявлениями. Работы начнутся в многоквартирных домах по следующим адресам: улица Школьная, 11; улица Депутатская, 4; улица Депутатская, 10; улица Дружбы, 2; улица Школьная, 15; улица Спортивная, 4; улица Спортивная, 2; улица Красная Пресня, 18; улица Спортивная, 12; улица Октябрьская, 14.

Всего в 2019 году планируется провести замену лифтов в 53 многоквартирных домах области.