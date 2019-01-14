В Приамурье научились осеменять коров так, чтобы рождались только «девочки»

Как сообщили в амурском управлении ветеринарии и племенного животноводства, из 20 телок тестовой группы, отобранных на племенном заводе АНК, успешно прошли процедуру осеменения 16. Это считается хорошим результатом. На сегодняшний день телята родились у 15 из них, и у всех, как и планировали специалисты, на свет появились «девочки». Вес малышек составил от 27 до 43 килограммов — стандартный для коровьих «младенцев».

«При использовании сексированного семени вероятность оплодотворения ниже, зато в 95 % случаев рождаются "девочки", — пояснила начальник племенного отдела управления ветеринарии и племенного животноводства области Елена Талалай. — Для молочных хозяйств это очень важно, поскольку быки здесь попросту не нужны, растить их невыгодно и, как правило, их сразу же стараются продать. А по статистике, 65 % новорожденных телят — именно бычки».

За экспериментальными телятами организован тщательный присмотр. Они будут расти под особым контролем до того момента, пока сами не станут мамами. Специалистам предстоит убедиться, что животные, полученные при использовании сексированного семени, не отличаются от других.

На племенном заводе заказали еще 200 доз спецсемени. И уже выбирают подходящих для осеменения коров. Технологию планируется поставить на поток.

По мнению специалистов управления, для крупных хозяйств молочного направления это откроет новые перспективы развития, фермы смогут быстрее наращивать поголовье и значительно увеличить продуктивность.

«Ранее считалось, что в Приамурье нет специалистов нужного уровня для использования методики осеменения с помощью сексированного семени. А поскольку такое семя стоит примерно в десять раз дороже обычного, для эксперимента требовалась полная уверенность в своих силах. Как оказалось, наши племенные хозяйства уже вполне готовы к новым технологиям. И уровень организации работы, и подготовка специалистов, и условия содержания животных в амурских репродукторах на очень высоком уровне», – пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Первых телят при использовании семени, разделенного по полу, получили в США еще в 1990-х годах. Методика основывается на том, что при окрашивании хромосом половых клеток, гаметы с Х-хромосомой поглощают на 4 % красителя больше, чем гаметы с Y-хромосомой. Семя еще до осеменения животного можно разделить, удалив ненужные хромосомы – носители нежелательного пола, пояснили в областном управлении ветеринарии.