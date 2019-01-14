Амурские предприниматели хотят работать на ГПЗ
Амурские предприниматели, желающие предоставлять услуги или установить точки торговли продуктами питания на территории Амурского газоперерабатывающего завода, жалуются на то, что им не дают возможности это сделать. 12 марта в Благовещенске представители малого и среднего бизнеса встретились с руководством завода за круглым столом.
Организовали встречу амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и бизнес-омбудсмен Оксана Степанова, именно к ним обращаются бизнесмены, у которых возникают сложные вопросы по предоставлению услуг и сотрудничеству с Амурским ГПЗ.
«У нас в Свободном две столовые. И вот в течение трёх лет мы пытаемся поставить нашу столовую на территории Амурского ГПЗ. Безуспешно. Заходят какие-то строительные фирмы уже со своими столовыми, в конкурсе, в котором мы участвовали, выиграла другая, не местная компания. И никогда нет четкого критерия, – на каких условиях выбирают, почему мы не подошли, а какое-то предприятие подошло. Механизм того, как определяют, какую фирму выбрать – непонятный и непрозрачный. Нам не озвучивают, почему мы не проходим: по цене, по качеству, по ещё какой-то причине. Что именно мы делаем неправильно? Ответа нет», – поделилась индивидуальный предприниматель Наталья Удалова.
По словам предпринимателей, отсутствует четкий алгоритм, позволяющий понять критерии вхождения бизнеса на территорию ГПЗ, не хватает обратной связи от руководства завода, а цены аренды помещений на заводе слишком высоки.
«Мы проводим постоянные бизнес-миссии на основании приглашения предприятия “Газпром переработка“. Очень активно и положительно взаимодействуем с компанией ООО “Сибур“ и руководителем обособленного подразделения Андреем Полюляхом. Предприниматели участвовали в конкурентных процедурах и выиграли конкурс, сейчас работают на АГПЗ. Но работа продолжается и строительство набирает масштабы. Наших предпринимателей агитируют принять участие в строительстве АГПЗ. Особенно со стороны предоставления услуг, общественного питания или продуктовых сетей. Многие предприниматели, которые хотят открыть столовую или торговать колбасой, к примеру, уже не первый год не могут зайти на территорию со своими предприятиями. В последней проведенной бизнес-миссии у нас участвовало 40 предпринимателей, которые планируют вести бизнес на территории завода», – рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова.
«Во время бизнес-миссий мы не раздаем пустых обещаний, мы показываем то, что нам хотелось бы реализовать. Те, кто не боятся рисковать – делают. Не обязательно на самой территории ГПЗ, можно работать и в Свободном. Там по-прежнему не хватает гостиниц, кафе, ресторанов и магазинов. Есть предприниматель из Благовещенска, который построил гостиницу и ресторан, сейчас работает, деньги идут к нему. СИБУР с НИПИГАЗом на полгода вперед у него выкупили номера. Вы как по-другому хотите? Надо вкладываться и рисковать, это бизнес, – ответил предпринимателям заместитель генерального директора “Газпром переработка Благовещенск” Андрей Белоусов. – Что касается объектов на территории ГПЗ: у нас есть помещения, мы их готовы сдать под ваш бизнес, но мы хотим получать отдачу, это нормально. Поэтому мы просчитываем аренду. Вас она не устраивает, – вы боитесь, что не оправдается, не отобьется сумма. Но мы, когда с заводом сюда в чистое поле практически приехали, тоже рисковали. Что касается столовых, есть критерии выбора: качественное, разнообразное меню и адекватная цена на обед. Мы имеем право на бесконкурсной основе выбрать поставщика и заключить с ним договор. Это наше юридическое право».
«Да, конечно, руководство завода действует в пределах правового поля: это коммерция, отношения между юридическими лицами, закон никто не нарушает, выбирая те предприятия, которые им кажутся наиболее выгодными партнерами. Но если посмотреть с человеческой точки зрения, а также с точки зрения выгоды нахождения завода на территории Приамурья, то тут должны быть решения не просто в рамках правового поля, а должны учитываться все обстоятельства. Нужны преференции для амурских предпринимателей», – добавил предприниматель Геннадий Удалов.
Оксана Степанова в финале встречи попросила руководство завода обратить внимание на малый и средний бизнес Приамурья и дать им шанс войти на территорию ГПЗ с их торговыми точками. Амурский бизнес-омбудсмен также выступит в качестве посредника между крупными сетевыми компаниями, заходящими на АГПЗ и малым бизнесом. Через месяц предприниматели и уполномоченный ещё раз встретятся, чтобы увидеть, как соблюдаются договоренности круглого стола на практике.
«Я думаю, что если постоянно к руководству АГПЗ у бизнесменов возникают одни и те же вопросы, значит, есть какая-то недоработка в механизмах взаимодействия. Предлагаю проанализировать и как-то разобраться с проблемой», – подытожил председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов.
На сегодняшний день в рамках национальной программы развития субъектов, малого и среднего предпринимательства по решению губернатора Приамурья из бюджета области выделено 50 миллионов рублей на предоставление прямой финансовой поддержки бизнеса. Сложности есть, говорят в амурском минфине, но и возможности для решения есть – например, проводить такие встречи между предпринимателями.
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