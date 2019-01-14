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14марта
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сегодня, 11:52 1

В Благовещенске разработали графики вывоза мусора в частном секторе

В Благовещенске разработали графики вывоза мусора в частном секторе
Фото: www.amur.info

С 1 апреля в Благовещенске начнет работать новая система обращения с мусором. Уже сформированы графики вывоза твердых коммунальных отходов по частному сектору на территории областного центра.

Территория города разделена на четыре лота, на которых определены четыре оператора-перевозчика. Как подчеркивают в администрации Благовещенска, обращение с твердыми коммунальными отходами может осуществлять только региональный оператор и операторы перевозчики. Посторонние не имеют права заниматься этим видом деятельности.

«Ежедневно мы заключаем десятки договоров на вывоз ТКО. Это обязательная процедура. Отсутствие договора влечет ответственность в виде штрафных санкций и для юридических, и для физических лиц. На сегодняшний день уже сформированы графики вывоза твердых коммунальных отходов по частному сектору на территории Благовещенска», – сообщил представитель ООО «Полигон».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в селе Садовое состоялась информационная встреча, на которой жителям объяснили, как будет проводиться сбор мусора. «Жители Садового также проинформированы, когда и куда к ним будет приезжать автомобиль для сбора накопившихся отходов», – объяснил представитель ООО «Полигон».

На сайте администрации Благовещенска опубликованы графики вывоза мусора, периодичность вывоза, а также перечень мест погрузки. Информация касается только жителей частного сектора. Как сообщают в администрации города, в районах областного центра продолжат проводить встречи с горожанами и разъяснительную работу.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • GraySkull

    GraySkull
    19 минут назад

    С 1 апрели городу хана. Срач будет по самое небалуйся.

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